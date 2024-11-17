友被暴雷《影后》氣炸連夜追！曾莞婷吐心聲「意外出賣導演嚴藝文」

記者劉宛欣／綜合報導

人氣影集《影后》自上線以來話題度就居高不下，女星曾莞婷在劇中飾演美魔女演員「潘茵茵」，精湛演技再度圈粉不少觀眾，17日她於Threads上發文，曬出劇中劇殺青的現場合照，還分享了導演嚴藝文的願望，笑稱「不小心出賣她了」。

▲曾莞婷陸續在社群分享拍攝《影后》幕後的心情。（圖／翻攝自曾莞婷Threads）

曾莞婷17日於Threads曬出一連串在劇中的殺青照，照片中可以看到她、楊貴媚、黃迪揚、林廷憶、陳彥嘉、薛仕凌等，內文寫下「這是我們戲中殺青的場次，我們卻像真的殺青一樣歡樂無比」，此外她還透露身邊很多朋友因為很生氣被暴雷，所以連夜把《影后》追完，她表示「想叫你們慢慢追，畢竟我們拍了很久很辛苦，但我自己也是遇到喜歡的戲會瘋狂想追完的人，好矛盾！」

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▲曾莞婷曬出戲中戲的殺青合照。（圖／翻攝自曾莞婷Threads）

曾莞婷還喊話觀眾「那你們多刷幾遍好了，畢竟我們導演的願望是Netflix排行第一到聖誕節，哈哈不小心出賣她了」，意外透露了導演嚴藝文的心願，截至目前為止，在平台首頁可以看到《影后》還是穩居Netflix TOP10排行第一。

曾莞婷幾日前也曾發文透露拍戲秘辛，坦言自己有舞蹈障礙，還幽默表示：「誰在叫我交出power，我就掐死他。」隨著官方釋出拍戲時的練舞畫面，曾莞婷表示為了這場舞蹈戲下了不少功夫，更笑稱自己是「跳舞肢體有障礙者」，要完成這場戲不是件容易的事，她在經過多次的練習，才成功克服肢體不協調的問題，是硬練出來的。