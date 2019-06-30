ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金曲獎／被指「爆冷拿歌王」　Leo王一句話反擊：還是我得獎啊！

記者蔡琛儀／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮29日順利落幕，今年金曲歌王由25歲的饒舌歌手Leo王拿下，讓他喜出望外，不過他擊敗李榮浩、柯智棠、謝震廷、ØZI，被外界解讀是「爆冷」，對此他則不改一貫的率性：「可是還是我得獎啊！」

▲▼0629 第三十屆金曲獎-Leo王。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼新科金曲歌王Leo王。（圖／記者黃克翔攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼0629 第三十屆金曲獎-Leo王。（圖／記者黃克翔攝）

而他在後台受訪脫口而出：「蔡依林對我來講是上個世代的超級大明星。」雖然他隨後解釋，但他在慶功宴上也再度補充：「我剛不小心說她是上個世代的歌手蔡依林，我要解釋，是因為她在我旁邊壓力很大，她就是超級巨星，而且剛剛看到Jolin的演出，覺得很震撼，太猛了！」

Leo王的家人從高雄遠道而來替他加油，一獲知他得獎全興奮的瘋狂尖叫，「我媽說他們聽到我名字，整個親友團都在尖叫。」老婆也愛相隨到金曲獎現場，立刻傳訊息給他鼓勵：「So proud of you。」

▲▼0629 第三十屆金曲獎-李英宏,Leo王。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Leo王師兄李英宏也來慶祝。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0629 第三十屆金曲獎-李英宏,Leo王。（圖／記者黃克翔攝）

Leo王曾從台大社會系休學，媽媽曾非常反對，他在台上致詞說：「媽，不要再情緒勒索了，我也愛你，但我不一定會聽你的話！」他表示此舉不是為了跟媽媽嗆聲，「她應該沒有介意，他們小時候就覺得我服從就好，但我講這段就是要跟年輕朋友說，我們都很愛自己的爸媽，但爸媽的話不一定都是對的，萬一講錯怎麼辦，盲目地聽就會錯失一些人生選擇。」

▲▼0629 第三十屆金曲獎-Leo王。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Leo王相當開心拿下金曲歌王。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0629 第三十屆金曲獎-Leo王。（圖／記者黃克翔攝）

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

推薦閱讀

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

金曲獎／Selina走音…Ella下秒冒「超暖小動作」！　網一看哭了：好感人

金曲獎／Selina走音…Ella下秒冒「超暖小動作」！　網一看哭了：好感人

金曲獎／林憶蓮勝出蔡依林關鍵曝光！　一致通過「打敗她太難」

金曲獎／林憶蓮勝出蔡依林關鍵曝光！　一致通過「打敗她太難」

宋慧喬去年9月還幫宋仲基慶生！　「私下合照」曝光⋯她笑得甜蜜

宋慧喬去年9月還幫宋仲基慶生！　「私下合照」曝光⋯她笑得甜蜜

金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

金曲30歌王Leo王血友病24年！　戴護膝上學被稱「怪咖」吐陰霾

金曲30歌王Leo王血友病24年！　戴護膝上學被稱「怪咖」吐陰霾

宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

五月天喊蔡依林「孩子的媽」原因曝光！　阿信下台秒發5字道賀…7.8萬人推爆

五月天喊蔡依林「孩子的媽」原因曝光！　阿信下台秒發5字道賀…7.8萬人推爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

金曲獎／Selina走音…Ella下秒冒「超暖小動作」！　網一看哭了：好感人

金曲獎／林憶蓮勝出蔡依林關鍵曝光！　一致通過「打敗她太難」

宋慧喬去年9月還幫宋仲基慶生！　「私下合照」曝光⋯她笑得甜蜜

金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

金曲30歌王Leo王血友病24年！　戴護膝上學被稱「怪咖」吐陰霾

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金曲獎, 金曲30慶功宴, 金曲30, 第30屆金曲獎, 2019金曲獎, Leo王

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金曲獎／被指「爆冷拿歌王」　Leo王一句話反擊：還是我得獎啊！
  2. 因為「約定」！流氓阿德拾母逝悲痛　隔15年回歸音樂路
  3. 陳艾琳穿不下褲子！　懷孕5個月「最新孕肚照」網看傻：不敢相信
  4. 蔡依林超狂！「4次入圍3度得獎」　這3首歌都是年度歌曲
  5. 金曲獎／孫盛希後台「謝謝男友」：多年陪伴，給我很多靈感！
  6. 金曲獎／必看6大亮點！S.H.E隔7年金曲合體　蔡依林「台上抱阿信」甜炸
  7. 金曲獎／蔡依林出道20年：沒想過還有人聽我唱歌　拿獎爽喊：下班！
  8. 金曲獎／林憶蓮勝出蔡依林關鍵曝光！　一致通過「打敗她太難」
  9. 金曲獎／首位嘻哈歌王！LEO王爆冷奪位　蔡依林林憶蓮2獎大贏家
  10. Leo王秘婚2年！　迎娶圈外美籍女友…入圍金曲被甜讚「以你為榮」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366