金曲獎／被指「爆冷拿歌王」　Leo王一句話反擊：還是我得獎啊！

記者蔡琛儀／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮29日順利落幕，今年金曲歌王由25歲的饒舌歌手Leo王拿下，讓他喜出望外，不過他擊敗李榮浩、柯智棠、謝震廷、ØZI，被外界解讀是「爆冷」，對此他則不改一貫的率性：「可是還是我得獎啊！」

▲▼新科金曲歌王Leo王。（圖／記者黃克翔攝）

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而他在後台受訪脫口而出：「蔡依林對我來講是上個世代的超級大明星。」雖然他隨後解釋，但他在慶功宴上也再度補充：「我剛不小心說她是上個世代的歌手蔡依林，我要解釋，是因為她在我旁邊壓力很大，她就是超級巨星，而且剛剛看到Jolin的演出，覺得很震撼，太猛了！」

Leo王的家人從高雄遠道而來替他加油，一獲知他得獎全興奮的瘋狂尖叫，「我媽說他們聽到我名字，整個親友團都在尖叫。」老婆也愛相隨到金曲獎現場，立刻傳訊息給他鼓勵：「So proud of you。」

▲▼Leo王師兄李英宏也來慶祝。（圖／記者黃克翔攝）

Leo王曾從台大社會系休學，媽媽曾非常反對，他在台上致詞說：「媽，不要再情緒勒索了，我也愛你，但我不一定會聽你的話！」他表示此舉不是為了跟媽媽嗆聲，「她應該沒有介意，他們小時候就覺得我服從就好，但我講這段就是要跟年輕朋友說，我們都很愛自己的爸媽，但爸媽的話不一定都是對的，萬一講錯怎麼辦，盲目地聽就會錯失一些人生選擇。」

▲▼Leo王相當開心拿下金曲歌王。（圖／記者黃克翔攝）