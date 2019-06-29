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鋼鐵人教小蜘蛛吃生蠔！《名人主廚齊做菜》流口水聽漫威祕密

《名人主廚齊做菜》（The Chef Show）真的是很有趣的節目，基本上就是充滿了「後設」的趣味。這趣味在於，你看完了所有漫威的電影，你也看了《五星主廚快餐車》這部片，這個節目原則上就是從這兩者衍生而來。當然你也可以不在乎漫威，也不在乎《五星主廚快車餐》，你只想好好看電視流口水，來吧！

 
推薦給：
  1. 對於《終局之戰》還念念不忘的死忠漫威粉絲
  2. 喜歡美食節目、喜歡看電視學做菜的人

《五星主廚快餐車》（Chef）是2014年的電影，身兼導演編劇跟男主角的強法洛，因《鋼鐵人》讓他在好萊塢大紅，也因為《鋼鐵人2》被噓，但拍了《星際飆客》這部片真的不知道在幹嘛，讓他被噓到谷底。所以他重新振作，用獨立製片的形式，加上《鋼鐵人》所累積的人脈，拍了《五星主廚快餐車》，讓他又受到歡迎。

《名人主廚齊做菜》儼然就是《五星主廚快餐車》的延伸番外篇，因為強法洛當初拍《鋼鐵人》時，認識了前來拍攝現場慰勞工作人員的餐車主廚崔羅伊，但直到《鋼鐵人2》時他們才開始講話。崔羅伊的生平，就像是《五星主廚快餐車》的故事原型：一個受到正統餐飲教育的主廚，覺得不想再忍耐一板一眼的星級餐廳，於是開了餐車做自己想煮的菜。崔羅伊的餐車賣墨西哥烤肉，卻用了韓式烤肉的醃製手法，讓他一炮而紅。強法洛很想念當初拍片時，崔羅伊擔任顧問、教他做菜，兩人一邊煮飯一邊閒聊的感覺，所以就開拍了《名人主廚齊做菜》。

《終局之戰》羅素兄弟裡頭的一個（左）跟蜘蛛人湯姆霍蘭，他們對面坐著小勞勃道尼，一起吃海鮮。（Netflix提供）

但《名人主廚齊做菜》整個節目好玩的地方，也在於他們很隨性，播出的集數順序不等於他們的拍攝順序（我想節目也沒有所謂的宗旨跟主題）。真正開拍的第一集趁著《蜘蛛人：返校日》開拍時，把漫威的明星從片場請出來，一起去亞特蘭大的餐廳吃海鮮生蠔。蜘蛛人在小勞勃道尼的指揮下，吃了人生第一個生蠔，還可以看到漫威總裁凱文費奇坐在餐桌，這真的是漫威粉絲一定要看的呀！

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當然他們也重現了《五星主廚快餐車》片中出現的好多經典菜色食譜，強法洛說他們才不像一般的烹飪節目，沒有時間等食材發酵，直接端出一個「弄好好」的版本出來唬弄觀眾，他絕對不會偷懶。我想強法洛如果知道古巴三明治、熱壓三明治，因為他的電影讓這些食物在台灣紅到不行，夜市攤販都用平版電腦播放影片片段攬客的話，他應該有興趣來台灣出一趟外景。很有意思的是，他們一共做了兩次法式甜甜圈，第一次做好時，崔羅伊咬了一口就丟掉垃圾桶了，我還以為他吃太飽了吧！結果不是，是強法洛用到過期的原料，所以....。

強法洛（左起）、張錫鎬、崔羅伊，進行一場炒飯PK，還聊到美國長大的韓國人，都嫌棄海帶湯，「吃起來感覺好像在吞痰。」（Netflix提供）

節目裡頭還有其他名人，像是另外一位美籍韓裔主廚張錫鎬，也就是《美食不美》的主持人，大家會發現同樣都是韓國菜，崔羅伊跟張錫鎬的做菜方式還是不同的。又或者崔羅伊發現，亞洲人切菜的方式，跟他所受到西方正統美食教育不同，像是削皮要往外，但歐美都說要往內，還有洋蔥的方法也不同。這些都是劇本以外，只有在一邊煮菜一邊聊的時候，才能發現的小趣味。這個節目有許多謙遜的態度，有許多對美食的瞭解，有許多對於電影的熱愛。

線上收看《名人主廚齊做菜》


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