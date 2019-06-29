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金曲獎／流氓阿德奪台語歌王！「守承諾10年」噴淚謝過世母：我愛您

記者林彥君／台北報導

流氓阿德以《溫一壺青春下酒》，打敗了入圍的康康、許富凱、大支和廖士賢，奪下最佳台語男歌手獎。流氓阿德表示，過去因回故鄉金門照顧媽媽，所以已有十幾年沒有唱歌，直到媽媽過世後回到台北，之後站上金曲獎講台，是一輩子想不到的事，「謝謝媽媽在天之靈，因為媽媽我才有勇氣倒下又再爬起來。」

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▲第30屆金曲獎最佳台語男歌手,流氓阿德。（圖／攝影中心攝）

▲第30屆金曲獎最佳台語男歌手流氓阿德。（圖／攝影中心攝）

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流氓阿德一走到後台想到媽媽，眼淚忍不住奪眶而出，流氓阿德在2004年因為回到金門照顧有三高的媽媽，所以暫時告別歌壇，直到2012年媽媽過世，才回到台北繼續為音樂努力，流氓阿德哽咽地說：「媽媽走了我覺得人生沒有什麼意義，我覺得人生已可有可無。」

他遺憾在媽媽生前無法開口說：「阿母，我愛妳。」把對媽媽的思念寫進歌中，常常寫歌寫到情緒潰堤，花了一年才把歌寫完，「可能是我懶惰，或者是其實是因為我害怕，我寫歌都是寫下自己的人生，在感受中需要一點時間。」

▲第30屆金曲獎最佳台語男歌手流氓阿德,最佳台語女歌手江惠儀。（圖／攝影中心攝）

▲第30屆金曲獎最佳台語男歌手流氓阿德和最佳台語女歌手江惠儀。（圖／攝影中心攝）

流氓阿德說，在媽媽過世前曾和團員約好，團員一定要等他陪伴媽媽過完後半輩子，沒想到團員比他的媽媽先過世，他摀嘴哽咽：「我回來台北，就是要實現承諾，很感謝團員默默守護我。」

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流氓阿德的聲線富含澎湃情感，歌詞與旋律瀟灑有詩意，《溫一壺青春下酒》是流氓阿德睽違三年的全新專輯，流氓阿德回顧了自己上半場的人生故事，談母親、家鄉與搖滾樂，講虧欠的情感，用歌曲撿拾的回憶。

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