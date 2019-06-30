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王力宏公開驚人8塊壯肌！拚1年半只為「吸引老婆抬頭看」　一掀衣粉絲嗨炸

記者李湘文／綜合報導

藝人王力宏跟老婆李靚蕾結婚6年，共同育有2個女兒和1個兒子，經常公開放閃，成為人人羨慕的佳侶。他最近為時尚雜誌拍攝封面，脫去上衣，露出一身精實的肌肉，並透露努力健身的原因之一竟是「想讓老婆抬頭看看」，再次閃爆一票粉絲。

▲王力宏練出超壯8塊肌。（圖／翻攝自微博／王力宏）

▲王力宏曾發文調侃老婆只關心手機。（圖／翻攝自微博／王力宏）

王力宏長期健身，曾在2018年PO出照片，裸著精壯的上半身，站在老婆李靚蕾面前，對方卻只是專心低頭滑手機，以至於他面露無奈，只能自己對著鏡子自拍。他把照片上傳到社群網站，還故意tag老婆的帳號，問大家：「要練成怎樣老婆才會注意我？」幽默地試圖吸引對方注意力。

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▲王力宏練出超壯8塊肌。（圖／翻攝自微博／王力宏）

▲王力宏登上雜誌封面，肌肉變得更驚人了。（圖／翻攝自微博／王力宏）

事隔1年多，王力宏28日在社群網站分享新拍的時尚雜誌封面，身上肌肉明顯變得更加壯碩。他同時寫下：「1周健身6天，已經是1年半的節奏了，效果開始粗（出）來了。你們覺得如何？要不要更大？還是已經太猛？」同時不忘再tag老婆：「你們覺得 @李靚蕾Jinglei 會抬頭嗎？」顯然還是把當初的事記在心上。

▲王力宏練出超壯8塊肌。（圖／翻攝自微博／李靚蕾Jinglei）

▲王力宏是個健壯的爸爸。（圖／翻攝自微博／李靚蕾Jinglei）

不過，其實李靚蕾不久前才PO文，上傳王力宏一手抱1個女兒的照片，笑讚對方是「我心目中最慈愛的筋肉人爸爸」，還附上自己眼露愛心看著老公的圖。粉絲則是被驚人肌肉震驚，調侃王力宏「為了讓二嫂看看你，也是費盡心思了」、「健身就健身，別虐狗」、「不管二嫂抬不抬頭，我反正已經目不轉睛啦」。

▲王力宏練出超壯8塊肌。（圖／翻攝自微博／李靚蕾Jinglei）

▲王力宏練出超壯8塊肌。（圖／翻攝自微博／李靚蕾Jinglei）

▲李靚蕾稱讚王力宏是「我心目中的筋肉人爸爸」。（圖／翻攝自微博／李靚蕾Jinglei）

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