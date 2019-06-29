《新說唱2》吳亦凡被Diss！選手當面嗆「不配Young OG」

記者許皓婷／綜合報導

《中國新說唱》第二季開播後，掀起不少話題，剛結束體育館千人海選，目前進行到第二階段的選手1對1PK賽，28日播出的最新一集中，就有其中一名選手當場Diss吳亦凡，在網路上掀起熱議。

▲《新說唱2》選手Diss吳亦凡。（圖／愛奇藝）

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《新說唱2》播出最新一集，在1V1對戰的PK賽中，由Kroc對上嘿人李逵，他在一出場時就嗆聲對方：「我的面前是個黑人，但是我絕對比你更黑人（音樂）。」更表示會在歌曲中Diss「吳製作人」，吳亦凡則大方回應：「那我要好好聽一下。」Kroc的歌詞則唱到「Young OG Right Here，他不匹配」，暗指吳亦凡不配擁有這個稱號。

▲《新說唱2》選手嗆吳亦凡不配Young OG稱號。（圖／愛奇藝）

而吳亦凡被選手Diss後，他大器地回應：「首先我接受你的Diss，It’s fine 沒關係。」現場則有選手要吳亦凡現場Diss回去，他面露微笑地表示：「回擊可以後面安排，今天是你們的主場，今天你們是主角。」承諾之後會Diss Back該位選手，讓現場嗨翻，最終五位導師全數投給嘿人李逵，Kroc則被淘汰。

▲吳亦凡被選手Diss回應了。（圖／愛奇藝）