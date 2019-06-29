記者洪文／台北報導

最萌貼圖「白爛貓」以「耍賤」、「白爛」的獨特風格療癒廣大粉絲的心，連續2年奪下LINE台灣原創貼圖熱門排行榜冠軍。《ETtoday》掌握消息，新光影城7月11日起開設「白爛貓新光電影院」期間限定店，並推出聯名限量商品，由作者麻糬爸特別為電影院設計全新視覺，製作寵物墊、地墊、抱枕、存錢筒以及活動吊飾等，每一款都讓人想要帶回家收藏，拍照過程已吸引現場粉絲尖叫。

▲插畫家麻糬爸特別設計「白爛貓新光電影院」限定商品。（圖／記者洪文攝，以下同）



作者麻糬爸特別針對「白爛貓新光電影院」設計4款全新視覺的「白爛貓電影院限定版造型抱枕」，其中包括星光大道造型的白爛貓、麻糬亮麗現身，以及超級巨星造型白爛貓戴著紳士高帽，或是觀眾造型的白爛貓戴著3D眼鏡吃著爆米花，抱枕大小皆為半身設計，放背後當作靠背、或是抱著睡，好像白爛貓都一直在你身邊，4款一起帶回家擺在沙發上，在家陪你一起看電影，超級療癒。

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不只電影院版造型，以經典大頭設計的「白爛貓寵物墊」以親膚觸感材質製作，地墊厚實，可以跟毛小孩擠在一起享受悠閒時光或是在上面打滾，拍照起來可愛級數雙重加倍；還有4款不同花紋造型「白爛貓地墊」短毛設計不易藏污納垢，質感舒服，就算毛小孩躺著也相當適合。另有「白爛貓存錢筒」、「白爛貓手腳活動吊飾」，擺在客廳、書桌或是辦公桌，肯定可以讓一整天心情大好。

台中新光影城預計以「快閃店」的形式，確定在7月11日起開設「白爛貓新光電影院 期間限定店」，販賣上述以及其他數十款限定商品，並且提供觀眾看電影也能同時逛展覽，近距離與白爛貓親密互動，自拍、打卡、一起看電影的機會。

《白爛貓電影院 期間限定店》展覽資訊：

★免費入場參觀

★開幕午夜場：2019年7月11日-7月13日 10:30 - 00:00

★其它營業時間：2019年7月14日-8月31日（無公休）10:30 - 22:00

★地點：台中新光影城（台中市臺灣大道三段301號13-14樓新光三越百貨內）

暑假來臨，全台各大影城推出各種產品，吸引人潮觀賞電影。除了各大影城正在販售的《玩具總動員4》套餐組合以及《蜘蛛人：離家日》預售贈品之外，威秀影城近期推出迪士尼真人電影《獅子王》獨家限量玩偶，台中凱擘影城則是推出《名偵探柯南：紺青之拳》柯南、基德環保杯套，搶攻柯南鐵粉的心。

場地提供：湯湯水水工作室