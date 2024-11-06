徐若瑄罹癌住院開刀！「整個喉嚨麻麻的」罕見甲狀腺癌是家族遺傳

▲徐若瑄（左）6月初時還在東京和Misia米希亞（右）合體，為花蓮的震災演唱5首歌，當時大家並不知道她罹癌動手術一事。（圖／威威巖娛樂提供）

圖文／鏡週刊

徐若瑄被醫生告知得了甲狀腺癌後，因為一切來得太突然，讓她猝不及防，心情難免受到影響，她接受本刊訪問時表示，她回家後，整理了思緒及工作排程，立即勇敢面對，隔天即著手辦理住院相關事宜，在台大醫療團隊照顧下接受手術治療。

徐若瑄是長在喉嚨內的零期癌，她說：「手術過後，整個喉嚨部位都麻麻的，醫生叮嚀兩、三個月內都不適合演出，要好好休息。」也的確很多同樣患病的患者開刀後，聲音都啞啞的，不過，徐若瑄屬於積極復健型病人，她說：「傷口癒合後，因肌內群的位置改變，必須重新找到新的發聲位置，所以要不斷練習，也開始上唱歌課和肌肉訓練的物理治療。」

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▲徐若瑄（左）今年6月擔任Bossa Nova女王小野麗莎（右）的嘉賓，兩人一同合唱徐若瑄的 〈翅膀╱翼〉及〈別人的〉。（圖／鏡週刊提供）

據了解，經由醫師的觸診檢查，約1/10的民眾有甲狀腺腫瘤，其中以女性居多，而甲狀腺癌則占甲狀腺腫瘤病患的不到5％，偏偏徐若瑄就是這少數人當中的一位，她認為這是家族遺傳的基因問題，也是無可奈何的事。



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