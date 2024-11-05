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《紅色一號》巨石強森搶救聖誕老人　劉志玲再顯身手：身體記憶回來了

記者蕭采薇／台北－柏林連線報導

由巨石強森、克里斯伊凡、劉玉玲主演電影《紅色一號》，雖是聖誕佳節片，卻有著滿滿動作元素。《霹靂嬌娃》出身的劉玉玲，坦言接拍時並不知道有武打戲碼，「我好久沒拍打鬥場面了，沒想到自己還能做到，真的感謝。」

▲《紅色一號》巨石強森、克里斯伊凡、劉玉玲。（圖／華納提供）

▲《紅色一號》是新品種的聖誕電影。（圖／華納提供）

《紅色一號》導演傑克卡斯丹，和主演群巨石強森、克里斯伊凡、劉玉玲、J. K.西蒙斯現身線上國際記者會。被問到如何在動作片與聖誕電影中取得平衡？克里斯伊凡說：「這確實不容易，還好我有很多夥伴，大家可以一起研究。」

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劉玉玲則透露，一開始有問過「需不需要做些訓練？」得到的答案是不用，「可能只需要揮個一拳，擺擺很酷的樣子就好。」結果看到需要拍攝的整套動作時，才發現根本不容易，劉玉玲說：「我整張臉發白，還好進入狀況後，身體記憶似乎都回來了。」

▲《紅色一號》巨石強森、克里斯伊凡、劉玉玲。（圖／華納提供）

▲《紅色一號》劉玉玲。（圖／華納提供）

《紅色一號》重新定義了聖誕節，片中的聖誕老人（J.K.西蒙斯飾演）叫尼克，是吃很多蛋白質的健身狂人，但卻在聖誕節前夕被人擄走。卡倫達瑞夫特（巨石強森飾演）身為護衛部門指揮官，負責「紅色一號」特勤維安負責人，立即與全球最強尋人專家傑克歐麥力（克里斯伊凡飾演）一起展開救援行動。

▲《紅色一號》巨石強森、克里斯伊凡、劉玉玲。（圖／華納提供）

▲《紅色一號》巨石強森、克里斯伊凡。（圖／華納提供）

提到聖誕節，巨石強森表示：「無論如何，要和家人一起共度是最重要的。」劉玉玲也認為，最重要是全家團圓，克里斯伊凡則透露，自己和家人都是聖誕電影愛好者，「我們會架好螢幕、租部好片，一起待在一個房間裡觀賞，晚上就睡在一起。」

▲▼《紅色一號》首映會-美麗本人。（圖／記者周宸亘攝）

▲網紅「美麗本人」出席《紅色一號》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

《紅色一號》5日也在台北舉辦首映會，網紅美麗本人出席，他也在首映會現場分享：「聖誕老人的故事我也會講給我女兒聽，但《紅色一號》講的是一個很不一樣的聖誕故事，讓人耳目一新，很適合在年底的時刻與家人一起觀賞、一起大笑，享受溫暖的時刻。」《紅色一號》11月7日起搶先全美在台灣上映。

 

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巨石強森, 克里斯伊凡, 劉玉玲, 紅色一號

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