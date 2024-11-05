1年前持麻遭逮　蕾菈尪認「有些工作被退」吐心聲：太多惡意

記者蔡宜芳／綜合報導

DJ湯宇和YouTuber老婆蕾菈在去年11月因持有大麻被捕，夫妻倆雖立刻道歉，但仍持續受到不少謾罵。事發至今一年，湯宇5日在社群吐露心境，坦言自己過去一年直接關閉了社群通知，也有些工作被退掉，但一直在努力回到正常生活。

▲湯宇和蕾菈在一年前驚爆持有大麻。（圖／翻攝自Facebook／秋甚湯宇）

湯宇提到，在呼麻案後的一年來，他都在沈澱與充電，並暫時關閉了所有社群平台的通知，「並不是要逃避只是難免也太多惡意，希望自己是保持身心都健康的時候來查看，畢竟不可能很EMO的時候還來看讓自己更痛苦吧。」

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湯宇透露，這一年中，他確實有一些工作被退掉，但也有許多支持他的廠商伴他度過。他也在音樂上進修了許多，並在健身上投入更多時間，「雖然還是很油沒壯，但我養成了這個運動的習慣我也很滿意，繼續加油。」

▲湯宇分享一年來的心境。（圖／翻攝自Facebook／秋甚湯宇）

湯宇坦言，在這一年裡，他承受了許多痛苦和壓力，「感受到了世間刻意的惡意，但也有人雪中送炭更堅固了彼此的感情，感謝家人好友的陪伴。」他透露11月將開啟和老婆蕾菈的巡迴演出，明年還要進軍海外，「持續保持感恩、努力向前謝謝。」

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【湯宇全文】

案件至今也一年了，這段時間裡我沈澱且充電自己，將自己社群平台的通知都暫時關閉，並不是要逃避只是難免也太多惡意，希望自己是保持身心都健康的時候來查看，畢竟不可能很 EMO 的時候還來看讓自己更痛苦吧

這一年間有些工作被退，也有很給力的廠商爸爸（先謝謝各位）陪伴，而我自己在音樂方面上也進修了許多，然後更加在健身上花時間（雖然還是很油沒壯）但我養成了這個運動的習慣我也很滿意，繼續加油

這一年裡有煎熬、痛苦、各種壓力，感受到了世間刻意的惡意，但也有人雪中送炭更堅固了彼此的感情，感謝家人好友的陪伴。

11月即將開啟我們的台灣巡演，下個月也有新品牌要介紹給大家，國外的演出也在明年開始，持續保持感恩、努力向前謝謝。

P.S 然後IG快點還我Live功能，我想唱歌