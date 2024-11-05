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許玲玲寫真全裸入鏡　尺度過大無法上架　絕美尻肉曝光

記者葉文正／台北報導

被眾多網友譽為「電眼精靈」的許玲玲，總是用那雙圓滾滾的大眼睛和甜美笑容，徹底征服粉絲們的心。去年發行的《玲距離的戀愛》許玲玲寫真書在各大網路書店存貨秒殺一空，作品不僅勇奪金石堂排行冠軍，更登上各大通路暢銷排行榜，創下佳績。

▲許玲玲寫真超火辣。（圖／尖端出版提供）

▲許玲玲寫真超火辣。（圖／尖端出版提供）

時隔數月，再次滿足眾望所歸，正式推出《愛在玲身邊》許玲玲寫真書 尖端限定特裝版，將於11月06日（三）搶先開放預購！

▲許玲玲寫真超火辣。（圖／尖端出版提供）

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▲許玲玲有著美好翹臀。（圖／尖端出版提供）

本次寫真由知名時尚攝影大師黃天仁老師親自掌鏡，旨在向所有支持她的粉絲們展現最不一樣的許玲玲，並選擇在她的故鄉——台南進行拍攝，希望通過這次的作品，向粉絲們分享自己從小生活成長的家鄉，特別挑選了沙丘、海邊等美麗景點，帶大家深入台南的隱藏渡假秘境。在訪談中，許玲玲特別獨家透露本次與台灣首台義大利海上超跑合作拍攝，更騎重機驚艷全場，展現出多元形象，從可愛甜美到性感酷帥風格全收錄，無不展現出許玲玲的獨特魅力。

▲許玲玲寫真超火辣。（圖／尖端出版提供）

▲許玲玲寫真開放預購。（圖／尖端出版提供）

許玲玲在各個方向持續學習並突破自我，不僅在綜藝節目中展現活潑的一面，更參與演戲課程。在此次寫真拍攝中，從拍攝地點、造型變化到尺度突破，完美展現她的誠意與用心，拍攝服裝多達40套，每一套都經過精心挑選，展現不同氛圍，更為了呈現身體的柔美，特地參加深度拉筋課程，完美展現S 曲線，讓許玲玲在全裸拍攝後，看見照片而感動落淚，尺度更大到購書官網一度無法成功上架！

▲許玲玲寫真超火辣。（圖／尖端出版提供）

▲寫真太火辣無法上架。（圖／尖端出版提供）

《愛在玲身邊》許玲玲寫真書 尖端限定特裝版當中內容物不僅有一本寫真書，更同時含有獨家寫真桌曆、性感寫真海報與四張不同照片的明信片，讓大家一次收藏，讓粉絲能在年底時為2025年所期待！ 《愛在玲身邊》許玲玲寫真書 尖端限定特裝版 將於11月06日（三）00:00開放預購！

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