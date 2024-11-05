林依晨手伸進言承旭褲檔！大膽問：想做嗎？　浴室開戰露骨尺度曝

記者蕭采薇／台北報導

言承旭、林依晨16年前錯過了首度合作機會，如今終於要在《同棲散策》同台。時創影業首度曝光該劇片花，兩人尺度露骨，言承旭有裸上身在浴室打手槍的鏡頭，林依晨則大膽問：「你想做嗎？」並直接將手伸進對方褲中，卻發現根本沒反應。

▲言承旭、林依晨在《同棲散策》有大尺度演出。（圖／翻攝自YouTube／時創影業）

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《同棲散策》透過性張力探討婚姻與愛情的本質，言承旭、林依晨在導演指導與團隊保護下，都卸下了心防與包袱，細膩中可見時光中對婚姻或者愛情的理解，展現真實卻脆弱的一面，整部劇後段內心掙扎十分衝突。

▲言承旭、林依晨合作演出《同棲散策》。（圖／時創影業提供）

為更好詮釋塑造角色形象，言承旭特意做了田野調查，在拍攝期間特別加強訓練：「希望藉由外型塑造更直觀地呈現角色人物性格。」並特別感激林依晨，「因為依晨的投入和鬆弛感，我們會彼此從對方的表演中找到信念感，完成很多突破。」

▲林依晨表示《同棲散策》尺度雖大，拍攝卻令她很安心。（圖／時創影業提供）

林依晨也坦言：「在戲劇裡願意展示角色的脆弱，是最難、最珍貴，但又最美麗的。這次有被Jerry（言承旭）、製作團隊保護的感覺，讓人很有安全感，自然也能有最好的發揮。」

▲言承旭表示很期待看到作品成果。（圖／時創影業提供）



林依晨對於能與言承旭一起再現台劇，開心直呼：「跟Jerry（言承旭）相處覺得他一直是個很真實、真摯的人，也感謝他願意全然信任我，讓我也願意把自己完整地交給他，在表演中一起共創火花！」

言承旭也分享自己受林依晨的表演熱情影響很多，表示很期待看到作品成果：「這次不僅僅是觀眾第一次看到我們同台演出，也是我第一次看到，我也很期待！」