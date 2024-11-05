展榮認了「看完家寧新片翻白眼」！　16字吐真實心聲

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「眾量級」成員家寧最近開新頻道「秘月期POPOO」，首支預告片曝光後引發討論及關注，甚至有不少網友直呼超毛、詭異。昨（4）日她上傳新片，首度針對外界的質疑做出解釋，同時也透露成立頻道的初衷。為此，身為好友的網紅「這群人」成員展榮，事後在看完影片後也透過Threads發文寫下16字觀後感，並附上一張翻白眼的照片。貼文曝光後，立即掀起網友討論。

▲展榮透露看完家寧的新片後的真實心情。（圖／翻攝自Threads／keelongxu）

透過展榮分享的照片可見到，他穿著黑色襯衫，做出翻白眼的表情，且嘴角微微向上揚，流露出搞笑神情的模樣，讓整體畫面充滿幽默感。他配文寫道「看完家寧的新片」，同時也不忘標註對方的社群帳號，彷彿對家寧的新影片內容感到極為驚訝或無奈。貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「有夠搞笑」、「打臉一票人」、「這張圖太好用」。

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▲家寧解釋新頻道的創立初衷。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

事實上，家寧在新影片中除了分享創頻道的初衷之外，同時也透露她對頻道名稱及影片理念的發想過程。談到日前發布的預告影片，家寧提到「妳今天PO了沒」這句口號，引發不少人的討論。她解釋，這句話是為了與觀眾拉近距離，希望每週能發起「PO了沒」的挑戰活動，鼓勵大家一同參與，並探索生活中新可能。最後，家寧坦言，這段收到大量的留言和私訊，裡面充滿粉絲們的關心和建議，讓她深受感動，因此想藉由這部影片來向大家的支持表達由衷的感謝。