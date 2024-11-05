ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

展榮認了「看完家寧新片翻白眼」！　16字吐真實心聲

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「眾量級」成員家寧最近開新頻道「秘月期POPOO」，首支預告片曝光後引發討論及關注，甚至有不少網友直呼超毛、詭異。昨（4）日她上傳新片，首度針對外界的質疑做出解釋，同時也透露成立頻道的初衷。為此，身為好友的網紅「這群人」成員展榮，事後在看完影片後也透過Threads發文寫下16字觀後感，並附上一張翻白眼的照片。貼文曝光後，立即掀起網友討論。

▲▼展榮

▲展榮透露看完家寧的新片後的真實心情。（圖／翻攝自Threads／keelongxu）

透過展榮分享的照片可見到，他穿著黑色襯衫，做出翻白眼的表情，且嘴角微微向上揚，流露出搞笑神情的模樣，讓整體畫面充滿幽默感。他配文寫道「看完家寧的新片」，同時也不忘標註對方的社群帳號，彷彿對家寧的新影片內容感到極為驚訝或無奈。貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「有夠搞笑」、「打臉一票人」、「這張圖太好用」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼展榮、家寧（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧解釋新頻道的創立初衷。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

事實上，家寧在新影片中除了分享創頻道的初衷之外，同時也透露她對頻道名稱及影片理念的發想過程。談到日前發布的預告影片，家寧提到「妳今天PO了沒」這句口號，引發不少人的討論。她解釋，這句話是為了與觀眾拉近距離，希望每週能發起「PO了沒」的挑戰活動，鼓勵大家一同參與，並探索生活中新可能。最後，家寧坦言，這段收到大量的留言和私訊，裡面充滿粉絲們的關心和建議，讓她深受感動，因此想藉由這部影片來向大家的支持表達由衷的感謝。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

推薦閱讀

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」導火線曝！　公開道歉前輩：開玩笑要看交情

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」導火線曝！　公開道歉前輩：開玩笑要看交情

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

郭台銘9歲小女兒罕見露面！　「扮迪士尼公主開唱」超萌模樣曝光

郭台銘9歲小女兒罕見露面！　「扮迪士尼公主開唱」超萌模樣曝光

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

黃偉晉PO「友人乳暈走光片」涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉

黃偉晉PO「友人乳暈走光片」涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

舒子晨一句玩笑「籃籃走心退群組」！　落淚道歉內幕曝光

舒子晨一句玩笑「籃籃走心退群組」！　落淚道歉內幕曝光

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

啦啦隊遭批「膝蓋長得噁心」！　紅髮安娜科班出身：那是努力的痕跡

啦啦隊遭批「膝蓋長得噁心」！　紅髮安娜科班出身：那是努力的痕跡

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」導火線曝！　公開道歉前輩：開玩笑要看交情

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

郭台銘9歲小女兒罕見露面！　「扮迪士尼公主開唱」超萌模樣曝光

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

黃偉晉PO「友人乳暈走光片」涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

舒子晨一句玩笑「籃籃走心退群組」！　落淚道歉內幕曝光

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

家寧, 網紅, YouTuber, 展榮, 秘月期POPOO, 這群人

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 孫可芳產後「首拋夫棄子」！　自爆育兒出事...嚇到劉冠廷探頭關心
  2. 74歲女星被爆出軌…舊愛報警！　稱遭助理威脅「去你老家看看」
  3. 男星「搭手扶梯站左邊」！　史丹利目睹1景笑了：佩服自己
  4. 曾和苗可麗合作「她台上開罵」　金曲樂團半年後上她節目...互動曝光
  5. 港姐「捐腸救兒」成台灣第三案例！　曝術後現況：我的兒子我自己救
  6. 展榮認了「看完家寧新片翻白眼」！　16字吐真實心聲
  7. 《微笑2》前7分鐘免費看！　條件是得全程微笑看完
  8. 曾莞婷淚崩動念退演藝圈！　他傻眼「房子買六棟還要退」起疑要嫁了
  9. 舒子晨一句玩笑「籃籃走心退群組」！　落淚道歉內幕曝光
  10. 沒有才能若欣首主演MV　「遭男主角勾引」不演了：我本色演出

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366