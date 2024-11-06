藍鈞天曾怨「老婆不顧家」：7年只換5次尿布！　婚變1年前早露餡

圖文／鏡週刊

藍鈞天擁有香港恆富紡織少東、身家上億的富二代背景，近來與老婆陳羽柔在社群網站上幾無互動；2015年結為連理的他們，先前分享7年不怕癢的相處之道依然言猶在耳，沒想到近期驚爆夫妻9年婚變，更傳已在處理離婚事宜，再無轉圜餘地。

「身為自己創業的職業婦女，陳羽柔坦言很需要另一半的包容與體諒。」專訪字句如此形容，更引述陳羽柔的說法：「我是天蠍座，骨子裡有不服輸的精神，也很要求完美。之前爭取北流的辦公室，每天都要挑燈夜戰想提案，大多數時間都是老公在打理家裡。」可見她的事業心確實頗強。

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▲陳羽柔身為藍鈞天的老婆，被分析是從小出身競爭激烈的音樂班，導致對小孩的教育較為嚴格。 （翻攝自陳羽柔IG）

加上藍鈞天那句：「二寶出生也不用擔心，我會努力成為最好的神隊友…年輕時比較敢衝、敢拚，現在生活重心轉移到家庭，心性變得比較穩定。」看似夫妻已有「男主內、女主外」的默契，但實際上並非如此；過往藍鈞天在節目上也舉過類似例子。

▲藍鈞天的老婆陳羽柔據說較為強勢，她在講起自己的事業時，也確實引以為傲。（翻攝自陳羽柔IG）

藍鈞天去年11月在吳宗憲的《綜藝大熱門》上，宣稱女兒都已經7歲了，老婆陳羽柔換尿布只換過5次而已；聽來從早到晚都是藍鈞天在照料，只是陳羽柔仍會嫌他怎麼每天都在帶小孩，甚至說出：「男人應該要出去闖，為什麼在家裡面？」另外，教育方式也是夫妻不和原因之一。



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