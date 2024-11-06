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渣男名醫黎雨青怨病妻不孕「夫家准他外遇」　公婆羞辱：接受在外還有1個

黎雨青父母對媳婦不能生育頗有怨言，據稱黎父（左2）甚至允許兒子在外有小三。（圖／翻攝臉書）

▲黎雨青父母對媳婦不能生育頗有怨言，據稱黎父（左2）甚至允許兒子在外有小三。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT

網紅醫師黎雨青與「氧氣女神」、網紅營養師陳嫚羚外遇長達10年，害的蕭姓妻子在遭背叛痛苦中因病身亡，而黎雨青為了挽回形象，甚至希望岳家「能與他站在一起」並接受訪問，更自爆妻子因無法生育而被父母趕出家門，還稱「客家人可以接受在外面還有一個」，種種言論都再次點燃娘家人怒火，岳母跟妹妹更首次受訪，希望能揭穿黎雨青深情假面下的真正嘴臉。

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陳嫚羚不甘自己只是小三，曾多次傳親密照挑釁正宮，行徑極為囂張。（圖／讀者提供）

▲陳嫚羚不甘自己只是小三，曾多次傳親密照挑釁正宮，行徑極為囂張。（圖／讀者提供）

據了解，黎雨青是國防醫學院醫學系畢業，後又考上中國醫藥大學醫管所並取得碩士學位，他在大學期間透過聯誼認識當時年僅19歲的蕭女，蕭女出身音樂世家，也因優異琴技進入音樂系，其高雅氣質和家世讓黎雨青對蕭女展開熱烈追求並開始交往。

而蕭女2003年便發現自己罹患罕見疾病「多發性軟骨炎」，更一度以此為由拒絕踏上紅毯，黎雨青卻再三保證，信誓旦旦稱自己會對她百般照顧、呵護備至，甚至向父母隱瞞妻子的病情，蕭女這才點頭下嫁，2人於2005年結婚，婚姻生活卻有如一齣八點檔。

根據記者取得的音檔，黎雨青在外遇事件曝光後，曾找上妻子娘家人，表示希望岳父岳母能跟他「站在一起」，找出爆料的親友並在記者面前對質，並將外遇原因都推給父母的催生壓力。

「我爸說，客家人可以接受在外面還有一個。」黎雨青自爆，當時父親見2人結婚多年遲遲未生育，又看媳婦的病情加重，責怪他沒有承擔長子傳宗接代的責任，更因此下了最後通牒，要求他離婚另娶，但自己拒絕離婚，黎父則要求他「向外發展」。

而黎雨青2014年間結識陳嫚羚，2人進而發生婚外情，在得知陳嫚羚懷孕後，黎甚至將陳帶回家見父母，陳嫚羚還與黎家父母一同到北海道旅遊，成為黎家人認證的「在外面的太太」，相較於小三的「尊榮待遇」，蕭女卻被黎家父母「趕出家門」。

陳嫚羚曾懷上黎雨青的小孩，憑藉腹中孩子得到黎家父母接納，但孩子最終卻沒有出生。（圖／讀者提供）

▲陳嫚羚曾懷上黎雨青的小孩，憑藉腹中孩子得到黎家父母接納，但孩子最終卻沒有出生。（圖／讀者提供）

蕭妹回憶，姐姐每次回到夫家總是備受虐待，語言上的明嘲暗諷外，黎家父母還對當著她的面為姐夫介紹相親，用餐時還不顧姐姐虛不受補的病情，故意煮麻油雞等大補之物，害她只能吃過水青菜配飯，最終只能「各過各的」，姐姐生前已多年不回夫家受辱。

蕭母表示，2人之所以沒有生育，根本原因是黎雨青不想要孩子，在他們結婚之初，女兒還不需要吃這麼多藥，身體也能負擔懷孕辛勞，是黎雨青不願意，一拖多年後女兒病情逐漸加重，黎卻將沒有孩子的責任推到女兒身上，讓她無法原諒女婿。

本刊致電並發送簡訊給黎雨青，但至截稿前都未獲回應。

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