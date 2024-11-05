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獨／《卡卡囌》製作人痛喊：朱鳳崗含冤而死！　遭批大爛片受辱「我媽也輕生了」

記者蕭采薇／台北報導

資深導演朱鳳崗上月因心肌梗塞病逝，享壽78歲。他晚年推出電影《卡卡囌卡卡衝》，當時引發不小的爭議和評論。儘管多數人未曾看過電影，但網友的犀利評論讓年紀一大把的朱鳳崗非常挫敗，製作人謝明宏痛喊：「他真的是含冤而死！」更透露這部電影讓兩人負債累累，「連我（謝明宏）媽媽都因此自殺。」

▲《卡卡囌卡卡衝》導演朱鳳崗離世。（圖／翻攝自《爸爸媽媽靠邊站》臉書）

▲《卡卡囌卡卡衝》導演朱鳳崗離世。（圖／翻攝自官方臉書）

《卡卡囌卡卡衝》製作人謝明宏為朱鳳崗喊冤：「他真的是含冤而死！我跟他認識28年，原本是中影的導演，之後到學校教導學生，對電影圈貢獻很大。」他指名當時拿著《卡卡囌卡卡衝》質詢文化部的立委陳瑩：「妳根本就沒有看過電影，怎麼可以說是大爛片！」

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謝明宏表示：「《卡卡囌卡卡衝》根本沒有拿到半毛錢補助，怎麼可以說我們是騙輔導金？」他強調電影就是歡樂的小品歌舞片，導演朱鳳崗也不懂政治，卻被扣上「污辱原住民文化」等帽子，加上後來被批是「年度最噁心電影」、「最爛國片」，讓原本身體硬朗的朱鳳崗，那之後健康每況愈下。

謝明宏說：「要罵爛片前，大家有沒有想過，這部電影成本只有1000萬，不是好萊塢大製作。」更表示朱鳳崗和他連道具都自己做，還特地教年輕演員歌舞，「大家一句『大爛片』，就把我們的努力都抹煞。」

▲《卡卡囌卡卡衝》導演朱鳳崗離世。（圖／翻攝自《爸爸媽媽靠邊站》臉書）

▲謝明宏表示，朱鳳崗拍攝《卡卡囌卡卡衝》時，身體還非常健康。（圖／翻攝自官方臉書）

謝明宏表示，排山倒海的負評加上疫情，令電影損失慘重，兩人也因此負債累累，「如果我們是大爛片，文化部怎麼會審過我們的電影？威秀怎麼會上映？」謝明宏哽咽地說：「我自己壓力也很大，我媽媽為了不要拖累我，也自殺死了，這部電影已經死了兩個人了。」

他表示，朱鳳崗認為自己要付很大責任，也對謝明宏很抱歉，因此決定去當夜班保全，希望賺多點錢盡快還債，「我本來跟他說不要，這樣身體會垮掉。」近來電影收到對岸市場的橄欖枝，表示願意上映，朱鳳崗很開心，因此每天上班到早上後，再接著剪接後製，沒想到卻再也沒有完成的一天。

▲《卡卡囌卡卡衝》導演朱鳳崗離世。（圖／翻攝自《爸爸媽媽靠邊站》臉書）

▲《卡卡囌卡卡衝》曾引起污辱原民文化的爭議，但導演表示並非本意。（圖／翻攝自官方臉書）

謝明宏向《ETtoday星光雲》遺憾的說：「一個對電影圈貢獻這麼大的人，走的時候沒沒無聞，連個靈堂都沒有。」因為有經濟壓力，家人用最簡單的方式辦理後事，將於11月7日台北市懷愛館至愛一廳，為朱鳳崗舉辦簡易追思會，並未舉辦公祭。

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卡卡囌卡卡衝, 朱鳳崗, 謝明宏

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