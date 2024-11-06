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徐若瑄直面生死變了！「各方面努力但不會拚命了」為他更努力健康

【徐若瑄驚爆罹癌2】直面生死徐若瑄自曝變嘮叨　為了他要更努力健康

▲徐若瑄（左）在電影 《乒乓男孩》演出虎媽，教育嚴格卻因工作而多次失信小孩，戲外她則對兒子Dalton的事情親力親為。（圖／華納兄弟提供）

圖文／鏡週刊

有些人得了癌症，直面生死議題後，人生觀或價值觀都會改變，徐若瑄呢？她苦笑說：「就是變得比較嘮叨些，嘮叨叮嚀著身旁的親朋好友們一定要定期做全身健康檢查，畢竟有些問題，是身體不會感到不適，但需要去處理。」也跟朋友分享「天災人禍意外無可避免，好好過生活，不留遺憾。」

【徐若瑄驚爆罹癌2】直面生死徐若瑄自曝變嘮叨　為了他要更努力健康

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▲徐若瑄8月飛新加坡為兒子Dalton慶祝9歲生日，還從台灣越洋帶了一套鼓，送給兒子當禮物。（圖／翻攝自徐若瑄IG）

生病期間都有家人陪伴，徐若瑄覺得自己沒什麼改變，以前做事積極往前衝的個性、拚命做到最好的方式，沒有想要緩一緩腳步嗎？「各方面都還是會很努力，但，不會拚命了啦，孩子還小，我會努力健健康康陪他很久。」

【徐若瑄驚爆罹癌2】直面生死徐若瑄自曝變嘮叨　為了他要更努力健康

▲徐若瑄（中）經歷婚變、罹癌，依舊堅強過日子，日前還出席蕭敬騰與老婆林有慧的婚禮，和好友舒淇（左）及賈靜雯（右）合照。（圖／翻攝自徐若瑄IG)

徐若瑄當年曾經為了生下兒子Dalton，不但打了300針安胎針，還臥床超過4個月，這樣辛苦努力生下了兒子，她對兒子投注了滿滿的愛。這次在台大醫院接受手術治療後，她立即飛往新加坡，整個二月就好好陪伴兒子順便養病，希望養好身體，才能陪兒子及家人長長久久。


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