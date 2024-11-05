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《棒棒堂》初代公主幫合體！　阿本同框小濱、多多…網：認不出來

記者蔡宜芳／綜合報導

節目《模范棒棒堂》在2006年播出時風靡全台少女，而目前也仍有許多「底迪」活躍於演藝圈。阿本當時因形象女性化受到抨擊，但他將錯就錯成立「公主幫」，反倒變成節目亮點。時隔多年，他日前也與初代成員小濱、多多合體，掀起網友回憶殺。

外送用▲▼《棒棒堂》初代公主幫合體！網：認不出來。（圖／翻攝自網路）

▲小濱（左起）、多多和阿本是初代公主幫成員。（圖／翻攝自網路）

阿本2日在社群驚喜曬出和小濱、多多同框的影片，三人久違一起喊出「我們是公主幫」，並透露已經有十多年沒見面。阿本在貼文中表示，他們三人過去在節目錄影、生活、玩樂時，總是形影不離，發生許多荒唐事，「我們也是最早被節目稱為『公主幫』的莫名其妙團體，每次都一起表演一些奇奇怪怪尺度邊緣的內容。」阿本也說，原本想分享一些過去的回憶，但三人的聊天內容尺度實在太大，根本沒辦法寫出來，直笑說：「太恐怖了！」

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▲▼《棒棒堂》初代公主幫合體！網：認不出來。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

▲阿本分享和多多、小濱合體的影片。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

初代公主幫合體的畫面，引網友紛紛留言「初代公主幫耶，我的青春裡住的人」、「記得阿本為他們兩個流過很多眼淚」、「我現在有時還會想起小濱、多多表演的umbrella」；也有人說「只有阿本沒變」，結果釣出小濱、多多兩人親回：「什麼意思？」

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模范棒棒堂, 阿本, 小濱, 多多, 公主幫

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