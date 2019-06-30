因為「約定」！流氓阿德拾母逝悲痛　隔15年回歸音樂路

記者許逸群／台北報導

51歲的「流氓阿德」奪下第30屆金曲獎台語歌王，他透露母親於2011年過世，沒想到隔一個月，原先一起玩音樂的老團長相繼過世，讓當時回到故鄉金門的他心情相當低落，一度不想再回到台北。他在慶功宴受訪提到這段往事時表示，「之前跟團長有一個承諾，他說『我們永遠等你回來』，所以我想遵守承諾。」

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▲流氓阿德奪下最佳台語男歌手。（圖／攝影中心攝）

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流氓阿德本名黃永德，他在正式出道後立刻唱出名氣後，隨即被大公司相中並簽約，沒想到母親卻在此時中風，他毅然決然回金門照顧母親，說到這，他已忍不住哽咽，在堅強的外表下顯露出感性的一面。母親的離去對他打擊重大，「我覺得我在家已經沒人要我了，我不想要再回台北。」

▲台語歌王歌后流氓阿德與江惠儀。（圖／攝影中心攝）

直到團長的過世，讓流氓阿德想起之間的「約定」，決定重操舊業，回到台北找樂隊一起做音樂，相隔了15年才又發出第二個作品。如今他奪下「最佳台語男歌手」，他說：「以前對自己自信還不夠在當我面對唱歌這件事情，可是這個獎項，讓我覺得自信往前跨了一大步。」

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不同於許多入圍者對於得獎不會表達太多渴望與自信，流氓阿德說：「我入圍了，我要相信我自己有本事拿到這個獎。」如今獲得最佳肯定，他奠定了繼續做音樂的心，接下來也計畫寫小說，紀錄自己的人生與故事。