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隋棠拉3兒女玩人工海浪！　顧Olie扶泳圈「水下視角」辣翻

記者陳芊秀／綜合報導

藝人隋棠婚後陸續生下Max、Lucy和Olie，近日一家5口更挑戰出國旅行，並決定前往北海道。她28日曬出玩水照，夫妻倆帶著3個孩子在室內泳池，體驗人工海浪的樂趣，幽默貼文被網友笑虧「怎麼感覺帶了4個小孩。」

▲▼隋棠更新婚紗照。（圖／翻攝自IG／隋棠） 

▲隋棠一家人前往北海道旅遊，體驗人工海灘。（圖／翻攝自IG／隋棠）

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隋棠經常陪孩子去戶外體驗大自然，這次全家挑戰有人工海浪的室內泳池，形容現場最常看到忘我的大人，以及驚恐的寶寶，因為每隔一段時間就會出現人造海浪，大人們玩心大發逐浪，小朋友被帶著往浪裡衝，「無奈浪比孩高，加上室內嘻笑聲、海浪聲不絕於耳，讓父母壓根聽不到小小孩們在後頭驚恐的哭喊。」她最後更幽默一句，「我決不會在最後一張照片中透露……Tony哥也是其中之一。」

▲▼隋棠更新婚紗照。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠大兒子Max戴藍色蛙鏡，雙手有泳圈保護。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲▼隋棠一家人體驗人工海灘。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠小兒子Olie被抱著玩水。（圖／翻攝自IG／隋棠）

照片中，小兒子Olie趴在綠色充氣泳床上，大眼無辜超萌！Lucy身穿水滴泳衣，Max戴著藍色蛙鏡、雙手有泳圈保護。老公Tony大手拉著小泳池，此時正好人造浪襲來，坐在泳池內的孩子被水激到興奮不已。隋棠泳裝雖未全部入鏡，其中一張拉著小兒子的側面照，水面下視角泳裝若隱若見，細肩帶大露性感鎖骨，女神身材令粉絲直呼好羨慕。

▲▼隋棠一家人體驗人工海灘。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠小兒子Olie趴充氣泳床，眼神懵懂又八字眉。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲▼室內海灘隨時有人造浪，隋棠老公Tony玩超嗨。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲室內海灘隨時有人造浪，隋棠老公Tony玩超嗨。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲▼隋棠更新婚紗照。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠顧著Olie側身入鏡，水下視角泳裝若隱若現辣翻。（圖／翻攝自IG／隋棠）

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

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