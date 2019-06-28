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雷／《柯南》漫畫新進度！　赤井秀一「真實年齡揭曉」秒登熱搜

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動漫《名偵探柯南》連載至今25年，劇情又出現新進展，成為熱搜話題。故事中有個神秘角色「赤井秀一」，打從登場以來就擁有高人氣，並即將成為2020年最新劇場版的主角之一，而且真實年齡最近終於曝光，掀起日網熱烈討論。

▲▼《名偵探柯南》漫畫新進度。（圖／翻攝自推特）

▲《名偵探柯南》漫畫新進度，赤井秀一真實年齡網友算出來了。（圖／翻攝自推特）

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****以下有最新漫畫連載雷，請斟酌閱讀****

赤井秀一是FBI搜查官，平時，性格冷酷，擁有高強的推理能力，原本化名「諸星大」臥底於黑衣組織，還擁有組織代號RYE（黑麥威士忌），後來真實身分曝光遭拋棄。他改換身分「沖矢昴」，並自稱東都大學工科研究生，住進工藤新一的家，除了保護灰原哀，還深獲柯南的信任，更知道男主角從高中生變小孩的祕密。

▲▼《名偵探柯南》漫畫新進度。（圖／翻攝自推特）

▲赤井秀一是FBI搜查官。（圖／翻攝自推特）

▲▼《名偵探柯南》漫畫新進度。（圖／翻攝自推特）

▲赤井秀一擁有眾多身分和化名。（圖／翻攝自推特）

最新發表的連載中，他有段回憶18年前經歷的場景，正當說起「自那之後已經18年了啊」，接著出現15歲的回憶畫面，間接被推算出真實年齡33歲。他年輕嫩樣也因此公開，帥翻大批網友，除了在電影版第18集《異次元的狙擊手》登場，更被粉絲瘋猜會是2020年上映的第24集中的重要角色，率先公開年齡，就火速成為熱搜人物，也是為了往後的劇情進展鋪陳，格外受到動漫迷的期待。

▲▼《名偵探柯南》漫畫新進度。（圖／翻攝自推特）

▲赤井秀一得知柯南的真實身分。（圖／翻攝自推特）

▲▼《名偵探柯南》漫畫新進度。（圖／翻攝自推特）

▲赤井秀一在《柯南》電影版第18集登場過。（圖／翻攝自推特）

▲▼《名偵探柯南》赤井秀一成熱搜人物。（圖／翻攝自推特）

▲赤井秀一真實年齡曝光，火速成為熱搜人物。（圖／翻攝自推特）

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關鍵字

名偵探柯南, 柯南, 赤井秀一

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