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女星嫁豪門1個月「老公有小三」　雙胞兒遭搶怒報警：躲到哪都能找！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星周美毅因演《新紅樓夢》、《錦繡未央》走紅，2016年嫁給身價上億的創投公司CEO鄭剛，並生下一對雙胞胎兒子，沒想到爆發丈夫出軌，孩子被小三搶走等衝突事件。她28日曬出警局自拍照，疑似為一連串事件報警處理。

▲▼周美毅搶子大戰怒報警。（圖／翻攝自微博／周美毅）

▲周美毅搶子大戰怒報警。（圖／翻攝自微博／周美毅）

周美毅除了警局自拍，更曝光某大樓照片，氣憤寫道：「行啊，你們就繼續躲，該物業公司繼續包庇，放心，躲到哪都能找到你們！」她雖然還是沒有見到孩子，仍然感謝上海警方協助。

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▲▼周美毅搶子大戰怒報警。（圖／翻攝自微博／周美毅）

▲周美毅曬出自拍照，透露人在警局。（圖／翻攝自微博／周美毅）

▲▼周美毅搶子大戰怒報警。（圖／翻攝自微博／周美毅）

▲周美毅曬照嗆：「躲到哪都能找到你們！」（圖／翻攝自微博／周美毅）

據悉，周美毅和鄭剛交往半年就懷孕結婚，但是嫁入豪門1個月，就得知丈夫身邊有小三曹莉莉，且小三曾闖入家中剪爛衣服、破壞戒指。隨後2018年10月4日凌晨，兒子又被小三強行抱走，後來接受專訪時忍不住哭出來，這一百多天，孩子還這麼小，走的時候只有17個月，他們兩個人不同的習慣，孩子身體的健康情況，當時的搶奪有沒有給孩子帶來驚嚇？有沒有受傷？孩子的疫苗有沒有按時去接種？」

▲▼周美毅搶子大戰怒報警。（圖／翻攝自微博／周美毅）

周美藝被奪走孩子超過半年，6月10日曬出雙胞兒影片，滿心都是對孩子的思念，「我只能抱著你們穿過的衣服和你們最愛的羊駝娃娃，閉上眼睛假裝抱著的是你們。」不過有關她遭奪子的種種指控，丈夫鄭剛則一律否認。

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