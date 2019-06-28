金曲台客原演出　黃子軒揪茄子蛋、阿爆組「快爆蛋」

記者蔡琛儀／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮將在明天登場，曾2次獲得金曲獎最佳客語專輯的黃子軒，將與茄子蛋、阿爆合作，在典禮上獻出「台客原」演出，黃子軒表示，大家都很期待，因為這次表演的編曲上很前衛又是全新嘗試。三方已經碰面與排練，還笑說要新團名「快爆蛋」，邀請大家快來擠爆小巨蛋。

▲▼ 黃子軒和雅維•茉芮出席「魚裳-熱情洋藝特展」開展。（圖／新視紀整合行銷提供）

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黃子軒說，最近因為小孩感冒，擔心被傳染，每天都用蜂膠保養喉嚨，雖然準備過程大家都是戰戰兢兢，期盼當天會有好表現，讓大家看見一場好秀。黃子軒今天也出席「魚裳-熱情洋藝特展」開展，他和入圍本屆金曲原住民獎項三項獎項的雅維•茉芮聯袂出席，特別推薦「客家風情」與「原生群舞」，為活動現場增添星光。

雅維•茉芮入圍本屆金曲獎「最佳年度專輯」、「最佳原住民專輯」、「最佳原住民歌手」三獎，鮮為人知她是金曲樂團董事長樂團吉他手小白的老婆，雅維•茉芮表示沒有特別向老公請益，參加典禮就是平常心，才能在典禮當天沉穩面對。為了典禮她也展開計劃性的運動，希望明天可以呈現好的狀態，服裝也正在趕製當中，相當期待典禮當天可穿上帶有部落元素設計的服妝登場，配飾則將配戴表姊大S設計的品牌C&C。