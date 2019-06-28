▲湯姆希德斯頓。（圖／翻攝自湯姆希德斯頓Instagram／twhiddleston、betrayal官網）



記者謝艾婷／綜合報導

英國男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston，暱稱：抖森）在漫威電影宇宙《雷神索爾》（Thor）中飾演索爾的弟弟「洛基」，可愛又迷人的反派角色深受影迷的喜愛，而他除了在電影作品上有亮眼的表現外，在舞台劇裡也是相當地有魅力，曾在大學時期出演過《慾望街車》的他，現今即將要在百老匯上初登場。

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▲3人組即將在百老匯初登場。（圖／翻攝自Twitter／JamieLloydCo）

湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）的舞台劇《背叛》（Betrayal）在倫敦的哈羅德品特劇院演出獲得觀眾如雷掌聲，該劇的製作人也接著宣布他即將在紐約的百老匯上獻出他的舞台劇處女秀。

該劇的成員也包含扎威艾希頓（Zawe Ashton）與《漫威夜魔俠》男主角查理考克斯（Charlie Cox），兩人都是首次在百老匯上亮相。

▲湯姆希德斯頓與《夜魔俠》查理考克斯。（圖／翻攝自Twitter／JamieLloydCo）

《背叛》（Betrayal）描述一對已婚夫婦之間長達7年的愛戀，因為女方與這對夫婦的好朋友傑瑞（Jerry Cox）發生了5年的婚外情而導致情況變得複雜，此齣戲是以倒敘的手法，帶出主角之間的探討心靈、不忠和友誼的問題，該劇將於9月5日正式公演。許多影迷看見此消息之後紛紛大讚「抖森終於圓夢」、「阿抖棒到不行」、「抖森加油！ ！祝百老匯演出成功！」

▲抖森在舞台劇中的花絮照。（圖／翻攝自Facebook／HiddlesPage）