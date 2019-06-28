連父親葬禮都敢遲到！《大叔好神騎》中年大叔旅行的意義

圖文／鏡週刊

離家多年的弟弟，在父親的葬禮上遲到了。哥哥和他在墳前打了一架。回到老家，藉著酒精伴隨兒時回憶，一場乒乓廝殺找回往昔感觸，然後在桌下發現年少時寫下的馳騁夢想，從倉庫裡搬出時速最高25公里的電動自行車，他們上路了。

舉凡公路電影，免不了透過旅途上的大小磨練帶來啟示，然後在尾聲找到答案。無論能否稱之為嚴謹的類型，模式大都可想而知。但你可以選擇像《雨人》傾倒滿滿的感情救贖，也能像《小太陽的願望》巧妙呼應各種細節，甚至如柏格曼、溫德斯，上天下地、問神議鬼，也無不可。

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相較之下，《大叔好神騎》的結構其實很老套，卻讓我有點感動。拖著中年發福的身軀，既沒有小鮮肉的陽光燦爛，也沒有不老騎士的勇敢浪漫，就連進入正題，坦承手足相愛，都得在一個脖子掛滿小燈泡、一個臉孔塗了半白的荒謬景況下發生。

因此，前面那些豔遇狂歡、暴飲暴食，都只是暖身，好教大叔們卯起來發狠，勇敢騎向岔路，面對他們年輕時想都沒想到的生命缺失與遺憾。即使免不了還是說不出口的愛和沒負起責任的感情，他們都幫對方跨出了那一步。因此分騎兩輛電動自行車到最後共乘一輛，與其說是劇情使然，不如說是感情必然。

兩位顏值不高但演技擔當的德國大叔（拉斯艾丁格、比亞納梅德）可說使出渾身解術，騎車能遇到的各種狀況就不說了，還要打乒乓、踢足球、甚至來段踢踏舞，搞笑與溫馨拿捏得頗有技巧。而本片對德國人「守規矩」和「不愛打招呼」的調侃，也是令人莞爾的自我解嘲。旅程尾聲，即使回到起點，他們的人生航標卻徹底變了。誰教電影裡的旅行，永遠比現實浪漫啊！

82分 導演：馬庫斯高勒

演員：拉斯艾丁格、比亞納梅德

片長：116分鐘

級別：保護級

上映日期：6月28日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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