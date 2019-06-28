馬如龍最後的寵愛…沛小嵐甜依偎：我們要當七世夫妻

記者李欣容、林奕如／新北報導

今（28日）是資深藝人馬如龍告別式，家屬、好友都到場送他最後一程，現場播放他從年輕時參與各個角色的劇照、影片，影片中特別穿插一段屬於他和沛小嵐的回憶，從兩人年輕時照片一直播到年老，看到這段沛小嵐也忍不住淚水，在台下頻頻拭淚。

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▲▼ 馬如龍公祭上播放追思影片 。（圖／記者陳家豪攝）

在影片中間，特別設計一段是屬於沛小嵐一人，斗大標題寫著「今生最愛的人」，從他們相識、相戀一直到結婚，每張照片都代表著濃厚情感，影片中還放著當初馬如龍帶沛小嵐重拍婚紗照時，沛小嵐感動說：「要記得，你要娶我七次，我們要當七世夫妻。」





▲馬如龍和沛小嵐年輕時合照。（圖／記者陳家豪攝）

馬如龍的追思影片長達30分鐘，從他年輕時參與的電視劇、電影，逐一播放劇照和片段，片尾還有和家人出遊的照片，每張幾乎都有沛小嵐身影，沛小嵐坐在台下看著這些片段，手握著衛生紙頻拭淚，憔悴模樣格外令人心疼。

▲馬如龍和沛小嵐結婚照。（圖／記者陳家豪攝）



禮儀公司透露，馬如龍的紙屋是一位單親媽媽和女兒熬夜趕工手作，沛小嵐說，為了幫助單親媽媽，她特別指定這家，紙屋格局2層樓，有書房、卡拉ok、圍棋室、茶具，都遵照馬如龍喜好佈置，而馬如龍的寶塔在暖暖永念庭生命紀念館，當初沛小嵐一看氛圍就說：「這你馬大哥會喜歡。」

▲馬如龍告別式。（圖／記者黃克翔攝）

▲沛小嵐淚崩。（圖／記者黃克翔攝）