ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

馬如龍最後的寵愛…沛小嵐甜依偎：我們要當七世夫妻

記者李欣容、林奕如／新北報導

今（28日）是資深藝人馬如龍告別式，家屬、好友都到場送他最後一程，現場播放他從年輕時參與各個角色的劇照、影片，影片中特別穿插一段屬於他和沛小嵐的回憶，從兩人年輕時照片一直播到年老，看到這段沛小嵐也忍不住淚水，在台下頻頻拭淚。

▲▼ 馬如龍公祭上播放追思影片 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼ 馬如龍公祭上播放追思影片 。（圖／記者陳家豪攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼ 馬如龍公祭上播放追思影片 。（圖／記者陳家豪攝）

在影片中間，特別設計一段是屬於沛小嵐一人，斗大標題寫著「今生最愛的人」，從他們相識、相戀一直到結婚，每張照片都代表著濃厚情感，影片中還放著當初馬如龍帶沛小嵐重拍婚紗照時，沛小嵐感動說：「要記得，你要娶我七次，我們要當七世夫妻。」

▲▼ 馬如龍公祭上播放追思影片 。（圖／記者陳家豪攝）

▲馬如龍和沛小嵐年輕時合照。（圖／記者陳家豪攝）

馬如龍的追思影片長達30分鐘，從他年輕時參與的電視劇、電影，逐一播放劇照和片段，片尾還有和家人出遊的照片，每張幾乎都有沛小嵐身影，沛小嵐坐在台下看著這些片段，手握著衛生紙頻拭淚，憔悴模樣格外令人心疼。

▲▼ 馬如龍公祭上播放追思影片 。（圖／記者陳家豪攝）

▲馬如龍和沛小嵐結婚照。（圖／記者陳家豪攝）

禮儀公司透露，馬如龍的紙屋是一位單親媽媽和女兒熬夜趕工手作，沛小嵐說，為了幫助單親媽媽，她特別指定這家，紙屋格局2層樓，有書房、卡拉ok、圍棋室、茶具，都遵照馬如龍喜好佈置，而馬如龍的寶塔在暖暖永念庭生命紀念館，當初沛小嵐一看氛圍就說：「這你馬大哥會喜歡。」

▲▼馬如龍告別式。（圖／記者黃克翔攝）

▲馬如龍告別式。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼馬如龍告別式-沛小蘭。（圖／記者黃克翔攝）

▲沛小嵐淚崩。（圖／記者黃克翔攝）

美女作家腹痛「下體飄異味」 手一摸傻了：差點死在自己手裡

推薦閱讀

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

爆閨蜜是小三！　宋慧喬離婚後「取消關注好友IG」…心寒分居9個月

爆閨蜜是小三！　宋慧喬離婚後「取消關注好友IG」…心寒分居9個月

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋仲基婚變「壓力大到髮量驟減」　憔悴照曝光…網心疼：脫髮真的嚴重

宋仲基婚變「壓力大到髮量驟減」　憔悴照曝光…網心疼：脫髮真的嚴重

「嗯哼爸」杜江爆出軌小13歲程瀟！　霍思燕氣炸飆罵：死全家

「嗯哼爸」杜江爆出軌小13歲程瀟！　霍思燕氣炸飆罵：死全家

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

陳冠霖中槍變「天使」：沒有下一次！　網震怒棄劇：《炮仔聲》亡了

陳冠霖中槍變「天使」：沒有下一次！　網震怒棄劇：《炮仔聲》亡了

正宮完勝2.0！阿翔遊澳門重燃愛火　「Grace絕美曲線」藏滿滿的愛～

正宮完勝2.0！阿翔遊澳門重燃愛火　「Grace絕美曲線」藏滿滿的愛～

沛小嵐淚崩告別馬如龍　單親媽「熬夜拼做2層樓靈厝」送最後一程

沛小嵐淚崩告別馬如龍　單親媽「熬夜拼做2層樓靈厝」送最後一程

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

爆閨蜜是小三！　宋慧喬離婚後「取消關注好友IG」…心寒分居9個月

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋仲基婚變「壓力大到髮量驟減」　憔悴照曝光…網心疼：脫髮真的嚴重

「嗯哼爸」杜江爆出軌小13歲程瀟！　霍思燕氣炸飆罵：死全家

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

陳冠霖中槍變「天使」：沒有下一次！　網震怒棄劇：《炮仔聲》亡了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

馬如龍, 沛小嵐

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. I.O.I解散2年「確定重組」　官方回應：是真的…粉絲嗨翻！
  2. 格雷的五十道陰影作者新作　《伯爵先生》首刷1秒賣出1本
  3. 張懷媗《炮仔聲》偷吃人夫被飆罵　私下為戲「用心舉動」曝光
  4. 連父親葬禮都敢遲到！《大叔好神騎》中年大叔旅行的意義
  5. YG再爆「還有4個人吸毒」　韓瑞希律師：很有名還在活動
  6. 白冰冰出絕招對尬田馥甄　自喻是接地氣與仙氣天后組合
  7. 這份情今生還！魏德聖買單「靈前花海」　《海角七號》歌聲送馬如龍
  8. 王心凌「半夜三點」才到飯店！　　心中留下成都遺憾
  9. 賴琳恩「吊帶睡衣滑落」上下全露！　「W雪球」曖昧勾引辣炸
  10. TWICE驚喜現身36歲粉絲婚禮！　「新娘一轉頭」表情成最大亮點

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366