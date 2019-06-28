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金曲30／ØZI合體9m88唱夯曲《B.O》　一上台全嗨翻！

記者盧薇淩／台北報導

2019金曲國際音樂節「金曲星聲代」演唱會28日晚正式展開，一連兩天在台北市信義區香堤廣場舉行，集結台灣最受矚目的新生代歌手，28日的演出歌手有去年入圍金曲歌王的許書豪、今年入圍6項大獎的ØZI 、最佳新人的Karencici以及人氣飆升的9m88，和能唱能寫能製作的創作歌手知更，以及來自新加坡的組合.gif，演唱會精彩萬分。

▲▼ØZI 和9m88合唱、Karencici 。（圖／台視提供）

▲ØZI和9m88合唱夯曲《B.O》 。（圖／台視提供）

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首先上場的是高大帥氣的許書豪，去年以黑馬之姿入圍金曲最佳男歌手，讓更多人認識他的音樂。他現場演唱和去年金曲獎主持人蕭敬騰意外擦出火花，進而合作的歌曲《別再叫我哥》。而入圍今年金曲最佳新人的Karencici接力上場，今年才20歲，創作就曾被田馥甄、蔡依林、林宥嘉等天王天后相中，她28日一開口演唱去年發行的專輯主打歌《傻眼了》，接連熱唱4首歌曲，現場氣氛瞬間嗨翻。

▲▼ØZI 和9m88合唱、Karencici 。（圖／台視提供）

▲Karencici入圍本屆金曲新人獎 。（圖／台視提供）

去年發行首張專輯《劉庭佐》的知更，28日晚間帶著完整的樂團編制上場，知更背著電吉他，輕輕地彈起歌曲《墜》的和弦，隨後再展現搖滾熱力，演唱《黑色瞳孔》。而入圍今年金曲最佳國語專輯、最佳男歌手、最佳新人等6項大獎的 ØZI ，同樣包辦詞曲創作、製作、混音，還能執導MV，一上台展現氣勢，演出歌曲《Diamond》讓全場尖叫連連。

這場演出是金曲獎的前夜戰，他拿出最佳演出和最強氣勢，今晚與他合作話題單曲《B.O.》的爵士新女聲9m88，也隨後登場。9m88與Leo王合作後，開始受到歌迷注意，至今已與包含青峰、 ØZI 、蛋堡、LEO37+SOSS、Youtuber異鄉人等合作，而她推出節奏單純帶點chill的單曲《九頭身日奈》，也受到許多年輕歌迷的喜愛。

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ØZI, 金曲30, 第30屆金曲獎, Karencici, 9m88

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