金曲30／歌手錄音室公開！ØZI「坐著饒舌」唱前先聊2hr揭癖好

記者盧薇淩／專訪

2018年以新人之姿出道，ØZI以個人首張專輯《ØZI：The Album》入圍金曲30六獎，其中包含歌王、專輯、製作人、新人等大獎。出道僅一年就創出好成績，除了要求完美之外更是不斷地努力，他透露製作專輯的過程中，白天跑商演晚上進錄音室錄音，最長時間從晚上錄到隔天早上約16小時沒休息，但也是「感覺對了」才有辦法一直錄下去。

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▲ØZI入圍金曲獎6項大獎。（圖／記者張一中攝）

金曲獎頒獎典禮29日登場，ØZI帶著《ETtoday星光雲》直擊錄音室，此錄音室也是頑童平常的錄音室，除了專業的錄音設備之外，錄音間還有一座沙發，他笑說：「這沙發有魔力！很容易睡著，常常錄完在這邊坐一下，就不小心睡著了，頑童阿、熱狗、J-Sheon很多人都在這睡過，這沙發很有價值，應該有他們的味道！」

ØZI通常在錄音前，會在外面的客廳區閒聊、吃飯，休息放空個2小時才會開始錄音，「用聊天的方式開嗓我覺得比較輕鬆，叫一些朋友來坐外面聊天，沒人時就打給其他朋友，或跟錄音師聊天。」許多歌手錄音前禁辣、禁重口味，ØZI笑說：「我吃得越激烈，我的聲音磁性越高，越能唱出深情R&B，我喜歡聲音有磁性、啞啞的聲音。」

說到錄音習慣，有別其他歌手站著擺動身體，ØZI喜歡「坐」在椅子上錄音，就算是富有態度的饒舌歌曲、甜蜜浪漫的R&B情歌，如與孫盛希合唱的《曖》或9m88的《BO》，他都是坐在椅子上唱歌。不會因此無法放鬆肢體？ØZI說：「再嗨的歌我都是坐著，不會有腳酸感，我就是很懶惰的人，想把所有力氣花在唱歌上。」他更笑說，有試過關燈唱歌，以為比較有氣氛，結果實在不妥，「關燈我會睡著，一關燈整個人會很累。」

至於待在錄音室的時間，ØZI透露不太一定，「錄音很吃當天狀況，有時三四天錄同1首歌，也有一兩小時就完成1首，更有一口氣錄3首歌，從下午錄到凌晨，一次16小時沒有休息，全都是看自己狀態。」當狀態不好時，他會跟製作人討論休息一下，或隔天再繼續，不會硬撐著唱，「我的團隊就像家人一樣，沒什麼不能討論的，都很熟。」

▲ØZI錄音前習慣放鬆聊天2小時有助開嗓。（圖／記者張一中攝）

錄音空間外的客廳、廚房，是ØZI放鬆、煮泡麵的地方，個性本就活潑愛好交朋友，他覺得錄音就是大家一起玩樂，在輕鬆氛圍下，才有辦法創作出自在又滿意的音樂。問起媽媽葉璦菱有來錄音室探班過？他笑說：「從沒來過耶，請爸媽來錄音室很怪吧，反而不自在，他們也不會想來，而且我來都是他們的睡覺時間。」白天跑商演、晚上錄音，也坦言沒什麼時間休息。

▲▼ØZI最長錄音達16小時。（圖／記者張一中攝）