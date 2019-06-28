玩伴突站起來！飛飛「頭下腳上摔車」後腦撞地大哭　范瑋琪衝過去急抱

記者李湘文／綜合報導

藝人陳建州（黑人）育有1對雙胞胎兒子飛飛、翔翔，平時常用影片記錄小孩成長點滴。他27日跟粉絲分享1段玩耍畫面，飛飛跟美國回來的堂哥開心騎小車，沒想到一個不穩，就從車上掉了下去，以後腦勺著地，當場變臉大哭。

▲陳建州育有飛飛翔翔雙胞胎。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

影片中，飛飛坐在堂哥的小車後座上，隨著哥哥奮力用腳往前踩，他的身體也跟著一搖一晃，好幾度差點坐不穩往後倒。陳建州見狀出聲提醒飛飛：「抱緊他的腰！」但他才剛說完，飛飛就因為哥哥突然站起來，一下子往後栽倒，重重地以後腦勺著地，當場放聲大哭。

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▲飛飛從車上摔下來，後腦勺著地。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

看到飛飛摔倒，陳建州連忙上前把他拉起來，范瑋琪也趕快過來抱著兒子安撫，至於年幼的堂哥則是站在一邊，想要關心弟弟又手足無措。不過，夫妻倆都沒有責怪小孩，只是不斷替飛飛揉頭、安撫「沒事」，並且讓2個孩子抱一抱彼此，雙方馬上又言歸於好。

▲飛飛放聲大哭，范瑋琪上前安撫。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

這個影片PO出後，不少粉絲都心疼摔倒的飛飛，忙問「有沒有怎麼樣」、「下次一定要小心一點」，也有人責備「爸爸反應太慢了」、「為什麼大人這麼粗心」。不過，多半網友不覺得太嚴重，只是笑說「小男生在一起玩真的很瘋狂」、「很快就沒事了」。