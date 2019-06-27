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具荷拉胸部走光後　微笑首吐心聲「...我堅持到了最後」

記者吳孟庭／綜合報導

南韓前偶像女團KARA成員具荷拉日前尋短，好不容易回到螢光幕前，卻在日本節目表演途中上衣滑落到肚臍，整個Nu Bra外露，由於該節目是直播，走光畫面全網播送。她在新聞傳回南韓後，也首度回應：「但我堅持到了最後。」

▲具荷拉胸部走光後　微笑首吐心聲「但我堅持到了最後」。（圖／翻攝自具荷拉IG）

▲具荷拉胸部走光後　微笑首吐心聲「但我堅持到了最後」。（圖／翻攝自具荷拉IG）

具荷拉今（27日）遭遇走光事件後首度發聲，下午在個人IG發布照片，畫面中她微笑面對鏡頭，彷彿在安撫擔心她的粉絲般，以日文寫下，「大家好，我是HARA，昨天久違地參與音樂節目錄影，感到十分有趣。昨天雖然嚇了一跳、非常緊張不安，但我堅持到了最後，謝謝大家的應援，我們再見！」

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▲▼具荷拉復出演出，洋裝滑落胸部掉出。（圖／翻攝自テレ東音楽祭2019）

▲具荷拉復出演出，洋裝卻滑落胸部掉出。（圖／翻攝自テレ東音楽祭2019）

具荷拉26日現身日本《テレ東音楽祭2019》節目，這也是她在自殺事件後的首個電視通告。上台演出當年最紅歌曲《Mr.》，穿著平口白色洋裝與舞群勁歌熱舞。但跳到一半，她的洋裝突然滑落，上身和胸部、Nu bra全都露出。不過她展現專業，面不改色繼續完成演出，結束時還手撫胸口彎腰鞠躬，並對鏡頭放電打招呼。

▼具荷拉復工首次電視演出。（影片來源：YouTube ponta super，如遭移除請見諒）

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