張晉甜喊「老夫老妻」惹怒蔡少芬！背後原因曝光：跟年紀無關

記者洪文／台北報導

《葉問外傳：張天志》動作演員張晉、導演陳果26日來台，宣傳警匪動作新片《九龍不敗》。張晉在片中對著飾演未婚妻的鄧麗欣提到「老夫老妻」惹怒對方，他笑說現實生活中的老婆蔡少芬一樣聽完這4個字會生氣，原本他完全不能理解，後來他終於懂了真正原因。

▲張晉、導演陳果出席《九龍不敗》記者會。（圖／華映提供）



張晉透露，曾經對著老婆蔡少芬形容彼此是「老夫老妻」，結果女方突然生氣，讓他一時不懂說錯什麼，當時先安撫對方的情緒再說。他坦承，後來用了很長時間才明白女方為何生氣，「不是年紀問題，而是關於兩個人的狀態，老夫老妻就像是不會有激情出去玩，各過各的感覺。」

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▲張晉出席《九龍不敗》記者會。（圖／華映提供）

結婚超過10年，張晉與蔡少芬出門仍會手牽手，即使有2個女兒也會偶爾刻意製造兩人世界，「小來睡了，我們就在廚房⋯。」他故意停頓一下，讓在場記者不小心「多想了一下」，他才笑回：「喝酒聊天而已，你們都想到哪裡去了？」

▲張晉出席《九龍不敗》記者會。（圖／華映提供）



懼高的張晉在《九龍不敗》有場在澳門高塔上，跟UFC世界拳王安德森席爾瓦（Anderson Silva）對打的驚險畫面。他拍了20多次，一度意外跌落高塔，因身上吊著鋼絲，又滾數圈才滑落，小腿被刮掉一層皮，他餘悸猶存說：「如果不小心就纏在脖子上，變成上吊了！」

《九龍不敗》將於6月28日在台上映。