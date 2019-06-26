出道30年上場狂發抖　何篤霖《舞力》跳進小巨蛋

記者許逸群／台北報導

民視《舞力全開》今（26日）宣布將再次前往小巨蛋，舉辦2019 「CTC世界盃國際標準舞公開賽」，參與的藝人何篤霖、謝金晶、張家瑋、賴慧如、陳怡婷與郭忠祐，興奮又緊張的心情全寫在臉上，異口同聲說「整夜沒睡」。

▲何篤霖穿著一身半透明的白色舞衣展現身材。（圖／民視提供）

何篤霖今穿著透明白色舞衣誠意十足展現身材，他說：「這邊都是歌手、主持人跨界來比賽，都緊張到不行，連我出道30多年什麼沒見過，上場前還會發抖。」何篤霖表示，大家都覺得他會跳，但芭蕾舞節奏跟國標舞完全不一樣，還搞笑說明明就答應來一次《舞力全開》，怎麼跳著就要跳進小巨蛋。

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▲賴慧如呼聲相當高。（圖／民視提供）

這次呼聲最高的賴慧如，在節目中已經奪得「第七季明星舞王舞后」冠軍，老師還帶著她去參加「新加坡國際標準舞蹈公開賽」，更讓她一舉拿下師生組冠軍。原以為可以鬆一口氣，沒想到為了挑戰小巨蛋，賴慧如更是吃盡苦頭，甚至壓力大到崩潰大哭，更曾有過放棄的念頭，不過她仍堅持自己最初的夢想。

▲謝金晶求好心切一度練舞練到受傷。（圖／民視提供）

表現不俗的謝金晶為了前進小巨蛋連跳三首舞的體力，做了超過身體能夠負擔的運動量，導致第二天就引發「足底肌膜炎」，嚴重的程度甚至好幾天無法正常走路，讓人稱「好好先生」的老師吳京橋罕見動怒，覺得不被信任。但還好謝金晶沒有影響後面的練舞進度，讓大家捏了一把冷汗。