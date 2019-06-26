吳宗憲氣噗噗！Sandy「懷疑爸更年期」公開父女對話　懊惱：我不該這樣說他

記者林彥君／台北報導

吳姍儒（Sandy）今（26日）在無聊咖啡舉辦Ambi小情人麵新品上市記者會，找來曾之喬站台，記者會現場卻遇上Sandy出道以來最災難，不但煮麵水燒不開，舞台還突然斷電、以至於電磁爐無法用，Sandy大喊：「我被衰鬼纏身！」更搞笑說：「老闆很火大，員工都給我滾。」

▲Sandy找來好友曾之喬出席新品發表會。（圖／記者謝盛帆攝）

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▲Sandy研發拌麵，找來好友曾之喬站台。（圖／記者林彥君攝）

Sandy在會後談到最近在鏡頭前火氣很大的爸爸吳宗憲（憲哥），她先是哀號，再幽默表示：「我沒有資格評判這個，我在圈內一直很低調，不予置評，不給你問！」

▲ Sandy和曾之喬。（圖／記者林彥君攝）

57歲的憲哥之前說有潮紅的現象，Sandy笑說：「我早就懷疑他更年期了，有天我們錄《小明星大跟班》，在後台他突然轉頭說，『女兒，爸爸已經要奔六了。』突然這樣說，我想他有一個感覺，他永遠是這麼神秘，當下我回他『好老！』我不應該這樣說，想想應該要安慰他。」

Sandy陷入沉思，笑說：「等他（憲哥）下次又再這樣說，我就要回他，『無論如何你都是我的小情人喔！』讓他放輕鬆。」

▲ Sandy和曾之喬現場煮麵。（圖／記者林彥君攝）

Sandy自認非常會撒嬌，也會和爸爸互親，當爸爸自誇超會烤肉，她會在一旁拍手稱讚：「哇！你真是烤肉界的小尖兵。」有時會飄到憲哥身旁，貼心地說：「爸爸，我跟你說，還是你最好，你好辛苦。」憲哥聽完會很開心，但又會馬上「表情管理」，笑回她：「全世界最好就是我。」

Sandy突然語氣嚴肅，表示自己有機會和爸爸主持《小明星大跟班》5年，除想帶給大家的不只有娛樂效果，還想藉由節目上父女間的相處，讓大家知道「親子的可能性」。

