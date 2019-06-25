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Lala曬女兒遭批「討拍裝可憐」走心　王思佳霸氣1招：氣死酸民！

記者林彥君／專訪

蘇心甯（Lala）獨自撫養11歲女兒「萌妹」，Lala曾在棒球隊當啦啦隊員，後因在《國光幫幫忙》擔任國光女神打開知名度，出道近6年，平常上通告、直播和接業配賺生活費，她因在節目中分享親子生活，遭到網友酸：「靠小孩討拍、裝可憐。」Lala看到留言難過走心，因王思佳一番話讓她轉念，樂觀面對留言。

▲▼ 蘇心甯Lala和女兒。（圖／Lala蘇心甯提供）

▲▼Lala常分享女兒的互動。（圖／Lala蘇心甯提供）

▲▼ 蘇心甯Lala和女兒。（圖／Lala蘇心甯提供）

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Lala和王思佳有很多共通點，她會找王思佳談心，王思佳也會大方分享經驗，「她告訴我面對酸言酸語，反而要過得更好，目標是要把那些批評的人氣死！讓自己過得更幸福，氣死酸民。」Lala笑說，當下聽到這句話會覺得很有綜藝效果，不過言語中滿是正能量。

▲▼Lala和王思佳。（圖／翻攝自Facebook／La la 蘇心甯）

▲Lala因為王思佳的話，獲得正面能量。（圖／翻攝自Facebook／La la 蘇心甯）

Lala記得吳宗憲（憲哥）曾提醒，「演藝圈要娛樂大家，好笑、讓人紓壓就是成功。」Lala自認配合度高，私下的就和在螢光幕前一樣，節目安排跳鰻魚池、扛重物或爬行她都配合，接到的通告也越來越多，憲哥曾在錄影前對她說：「不錯唷！最近越來越多人注意妳，好事。」讓她聽完好有成就感。

▲▼ 蘇心甯Lala和女兒。（圖／Lala蘇心甯提供）

▲ Lala現在和女兒分隔兩地。（圖／Lala蘇心甯提供）

Lala離婚後，母代父職，一肩扛起家中支柱。女兒現在在高雄念書，Lala待在台北接通告，母女分隔兩地，平時只能靠視訊溝通，Lala和女兒的對話完全沒有長幼的距離，「女兒讀國小三年級，我會裝笨說，『你上課要好好聽老師說的，回來可以教我』，女兒把我當偶像，讓女兒教我，可以激勵她更認真上課。」

Lala透露，女兒近期和她說有喜歡一個男生，男同學會要女兒幫他寫作業、提書包，Lala不阻止女兒認識朋友的機會，也藉此教育女兒：「對方要尊重妳、疼妳，逗你開心，戀情就算最後不好，還是會留下快樂。」希望女兒能從交友中，明白什麼是愛，並留有美好回憶。

▲▼ 蘇心甯Lala和女兒。（圖／Lala蘇心甯提供）

▲Lala除上通告也會參與公益活動。（圖／Lala蘇心甯提供）
 

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Lala, 蘇心甯, 王思佳

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