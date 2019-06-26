陳櫻文餵奶兩天乳頭受傷　全因小孩「吸」力太強

記者蕭雅玲／台北報導

陳櫻文日前衛視中文台《請問你是哪裡人》錄影，節目中討論人體器官的奧妙，讓她忍不住說因為要餵母乳的關係，常常小孩吸個兩天乳頭就會痛到不行，一旁的來賓還幽默建議她「可以貼OK繃」，引發全場人大笑。

▲陳櫻文上節目分享育兒媽媽經。（圖／翻攝自臉書）

陳櫻文透露，之前因工作關係到德州出外景，坐到一張木製椅子，沒想到一坐下去椅子竟然整個碎掉，讓她整個屁股直接撞到地上，尾椎也因此直接著地，當下下半身疼痛不已。卻沒想到當時還有兩三天的外景工作要拍攝，當下也只能忍痛上工，錄影時還痛到得一擺一擺的走著，硬撐著疼痛才把節目拍完。

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後來回到台灣後，陳櫻文跟朋友見面，友人發現她走路時明顯的有兩腳長短不一，嚇得她趕快去國術館就醫，果然拉完身體之後馬上就可以正常走路，雖然走路狀況恢復了，但醫生也告誡她，因為尾椎受傷從此會留下後遺症，身體沒已經無法再像以前一樣靈活。

陳櫻文2010年結婚，婚後育有一子一女，節目中她透露，兩胎都會親餵母奶，但餵母奶時因為小孩吸力超強，被吸個兩天乳頭就會受傷了，就連不穿內衣直接穿上衣，也會痛到受不了，但為了小孩也只能忍痛繼續餵奶，沒想到一旁的五熊竟然建議陳櫻文可以在乳頭貼OK繃，讓全場人大笑不已。