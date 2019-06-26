ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

杜琪峯擔任金馬56評審團主席！感謝李安邀請：華語電影至高榮譽

記者林映妤／台北報導

金馬執委會26日宣布第56屆金馬獎評審團主席將由3度榮獲最佳導演的香港名導杜琪峯出任！對此他表示：「金馬獎是華語電影的至高榮譽，對我的電影是極重要的肯定。在我還沒拿到下一個獎座之前，我很榮幸能為它服務。也謝謝李安導演的邀請。」

杜琪峯曾8度提名金馬獎最佳導演，並以《鎗火》（37屆）、《大事件》（41屆）、《奪命金》（49屆）3度獲獎，與李行、侯孝賢、許鞍華同列金馬獎最佳導演得獎紀錄保持者；作品並多次入選坎城、威尼斯影展競賽。

▲▼杜琪峯。（圖／金馬執委會提供）

▲杜琪峯出任金馬56評審團主席。（圖／金馬執委會提供）

請繼續往下閱讀...

杜琪峯的影視事業是從電視起步，他在1980年執導首部電影《碧水寒山奪命金》後，回到無線電視台繼續磨練，80年代後期復出影壇，以《開心鬼撞鬼》（1986）、《八星報喜》（1988）、《又見阿郎》（1989）、《威龍闖天關》（1992）、《東方三俠》（1993）等片展現他對各種題材、類型的兼擅。

1996年他成立銀河映像，把個人風格推向高峰，不論是監製或導演的《暗花之殺人條件》（1998）、《鎗火》（1999）、《PTU機動部隊》（2003）、《大事件》（2004）、《黑社會》（2005）、《黑社會以和為貴》（2006）、《放・逐》（2006）、《奪命金》（2011）不只對香港社會與類型電影做出完美的結合，精彩的場面調度更是膾炙人口。

杜琪峯也被譽為影帝推手，前後將周潤發、周星馳、劉德華、吳鎮宇、任達華、梁家輝、劉青雲送上影帝寶座。此外，他也致力推動香港電影發展，培育年輕電影新秀，除了擔任鮮浪潮國際短片節發起人與主席，更挖掘許學文、歐文傑、黃偉傑三位新導演合作首部劇情長片《樹大招風》斬獲各大獎項，成績亮眼。

金馬執委會主席李安對杜琪峯能在百忙之中接下重任，深表感謝，金馬也宣布，屆時金馬影展將規劃杜琪峯作品專題，影迷可以好好期待。

第56屆金馬獎頒獎典禮將於11月23日於台北國父紀念館舉行，10月1日揭曉入圍名單的同時，也會公布所有評審團成員。本年度金馬獎劇情短片、動畫短片將於6月30日截止。而劇情長片、紀錄片和動畫長片以及金馬國際影展、金馬創投會議、金馬電影學院的報名都將於7月31日截止。更多詳情可上金馬官方網站查詢。

分手級整人！網紅和正妹「裸身躺床」　 女友怒甩巴掌：你怎那麼噁心

推薦閱讀

邱澤「台版康斯坦汀」帥炸！地上辦不了的懸案「交給通靈警探」

邱澤「台版康斯坦汀」帥炸！地上辦不了的懸案「交給通靈警探」

《返校》首支預告　公布方芮欣、魏仲廷！驚悚還原「禮堂上吊」期待值飆升

《返校》首支預告　公布方芮欣、魏仲廷！驚悚還原「禮堂上吊」期待值飆升

大陸金雞強撞金馬「意圖明顯」　李行開砲怒轟：自不量力！

大陸金雞強撞金馬「意圖明顯」　李行開砲怒轟：自不量力！

邱瓈寬、曾志偉宣布拍新版《最佳拍檔》！「金馬女星」加入攻2020賀歲

邱瓈寬、曾志偉宣布拍新版《最佳拍檔》！「金馬女星」加入攻2020賀歲

「現在笑！不准笑！」昆汀操弄觀眾認了超爽　小丑女一旁看呆

「現在笑！不准笑！」昆汀操弄觀眾認了超爽　小丑女一旁看呆

丹尼爾克雷格out！羅伯派汀森大勢年　導演指定要他成為「新任007」

丹尼爾克雷格out！羅伯派汀森大勢年　導演指定要他成為「新任007」

這互動太有愛！《從前，有個好萊塢》2大男神同框：我們彼此依賴❤

這互動太有愛！《從前，有個好萊塢》2大男神同框：我們彼此依賴❤

瑟夏羅南、艾瑪華森《小婦人》11張劇照曝光！神還原四姊妹美翻

瑟夏羅南、艾瑪華森《小婦人》11張劇照曝光！神還原四姊妹美翻

布麗拉森超暖！親帶「2位替身」領獎：她們就是活生生的驚奇隊長

布麗拉森超暖！親帶「2位替身」領獎：她們就是活生生的驚奇隊長

張晉翻滾車廂上演「最高潮動作戲」　心疼：她不把自己當女孩

張晉翻滾車廂上演「最高潮動作戲」　心疼：她不把自己當女孩

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

阿翔牽緊Grace手和好了！　她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

阿翔牽緊Grace手和好了！　她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

阿翔牽緊Grace手和好了！　她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

藥頭驚爆染毒藝人名單！　S姓女主持人狂吸高價大麻…「4線索身份曝光」

愛紗爆「離婚後性情大變」！　翻臉踢開20年經紀人…留下巨額債務

阿妹外甥女安那「車上喇舌22歲女舞者」！　被帶回家溫存3hrs…爆2年女女戀

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

阿嬌婚後半年「胖一圈」飄孕味　下台秒換平底鞋…經紀人揭真相

林允「3張閨蜜照」幫周潔瓊撇緋聞：瓊瓊很忙！　網友一看傻眼「豬隊友」

Apple泳裝「側身邪惡視角」曬水滴美胸！　3處挖空網看呆：真的美

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金馬獎, 金馬56, 第56屆金馬獎, 杜琪峯, 李安

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 石原聰美、深田恭子6日劇卡司超狂！2019夏季女王全都回歸啦
  2. D.O.入伍倒數6天　EXO排出時間聚餐「讓他坐C位」暖哭粉
  3. 杜琪峯擔任金馬56評審團主席！感謝李安邀請：華語電影至高榮譽
  4. 愛犬Bingo當場給難看！　吳宗憲傻眼拍桌：家裡沒溫暖是吧
  5. 獨／顏永烈被鬼壓！廁所門狂甩...「吐出一灘血」　他癱軟倒地：人生盡頭
  6. 一家6個大人吃喜酒只包2000！　「整場狂拍藝人賓客」當看演唱會…新娘女星氣炸
  7. 尾椎受傷10多年治不好　五熊痛到站都有問題
  8. 胡睿兒夜店撿屍遭判2年！　老婆林采緹「做好準備」曝後續進度
  9. AKB48加藤玲奈等5年來台　接機陣仗嚇到！偕馬嘉伶宣布重大消息
  10. 台北電影節評審團出爐！李烈、柴智屏、張榕容13位陣容「女性超過一半」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366