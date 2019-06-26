杜琪峯擔任金馬56評審團主席！感謝李安邀請：華語電影至高榮譽

記者林映妤／台北報導

金馬執委會26日宣布第56屆金馬獎評審團主席將由3度榮獲最佳導演的香港名導杜琪峯出任！對此他表示：「金馬獎是華語電影的至高榮譽，對我的電影是極重要的肯定。在我還沒拿到下一個獎座之前，我很榮幸能為它服務。也謝謝李安導演的邀請。」

杜琪峯曾8度提名金馬獎最佳導演，並以《鎗火》（37屆）、《大事件》（41屆）、《奪命金》（49屆）3度獲獎，與李行、侯孝賢、許鞍華同列金馬獎最佳導演得獎紀錄保持者；作品並多次入選坎城、威尼斯影展競賽。

▲杜琪峯出任金馬56評審團主席。（圖／金馬執委會提供）

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杜琪峯的影視事業是從電視起步，他在1980年執導首部電影《碧水寒山奪命金》後，回到無線電視台繼續磨練，80年代後期復出影壇，以《開心鬼撞鬼》（1986）、《八星報喜》（1988）、《又見阿郎》（1989）、《威龍闖天關》（1992）、《東方三俠》（1993）等片展現他對各種題材、類型的兼擅。

1996年他成立銀河映像，把個人風格推向高峰，不論是監製或導演的《暗花之殺人條件》（1998）、《鎗火》（1999）、《PTU機動部隊》（2003）、《大事件》（2004）、《黑社會》（2005）、《黑社會以和為貴》（2006）、《放・逐》（2006）、《奪命金》（2011）不只對香港社會與類型電影做出完美的結合，精彩的場面調度更是膾炙人口。

杜琪峯也被譽為影帝推手，前後將周潤發、周星馳、劉德華、吳鎮宇、任達華、梁家輝、劉青雲送上影帝寶座。此外，他也致力推動香港電影發展，培育年輕電影新秀，除了擔任鮮浪潮國際短片節發起人與主席，更挖掘許學文、歐文傑、黃偉傑三位新導演合作首部劇情長片《樹大招風》斬獲各大獎項，成績亮眼。

金馬執委會主席李安對杜琪峯能在百忙之中接下重任，深表感謝，金馬也宣布，屆時金馬影展將規劃杜琪峯作品專題，影迷可以好好期待。

第56屆金馬獎頒獎典禮將於11月23日於台北國父紀念館舉行，10月1日揭曉入圍名單的同時，也會公布所有評審團成員。本年度金馬獎劇情短片、動畫短片將於6月30日截止。而劇情長片、紀錄片和動畫長片以及金馬國際影展、金馬創投會議、金馬電影學院的報名都將於7月31日截止。更多詳情可上金馬官方網站查詢。