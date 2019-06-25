ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳宗憲重提阿帕契事件！　李蒨蓉「謝謝憲哥」曝4年心聲：公道不值錢

記者李湘文／綜合報導

綜藝大哥吳宗憲日前受訪提起李蒨蓉，回憶2015年阿帕契事件發生，「藝能界只有我挺她，幾年後是不是要還我一個公道？」李蒨蓉25日得知此事，在臉書表達感慨，透露自從發生事件之後，花了3年沉澱，以「過來人」身分表示：「公道不值錢，人生活得自在更實在！」

▲▼吳宗憲 陳漢典 Lulu主持《綜藝大熱門》六周年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳宗憲日前受訪談到謝忻事件和李蒨蓉的阿帕契事件。（圖／記者屠惠剛攝）

請繼續往下閱讀...

吳宗憲日前談謝忻事件，認為對方是清白的就該出來面對，而不是選擇躲起來，還退他通告，生氣表示：「沒有封殺她，是她自殺。」引起網友議論。他之後才補充解釋，有時候發言會被斷章取義，或是網友根本不了解真相，像是2015年他挺李蒨蓉，「然後網友在那邊幹譙我，那幾年後要不要還我個公道？謝忻的事情也是一樣啦，幾年後會還我一個公道。」

▲吳宗憲重提阿帕契事件，李蒨蓉發聲了。（圖／翻攝自臉書／李蒨蓉 Janet Lee）

▲吳宗憲重提阿帕契事件，李蒨蓉發聲了。（圖／翻攝自臉書／李蒨蓉 Janet Lee）

對於意外被點到名，李蒨蓉25日在臉書發聲：「謝謝憲哥幫忙提醒小妹的存在，更是感謝憲哥當時的情義相挺！」她強調沒有要針對任何人，但是以過來人身分，想分享經驗：「有時候沉潛需要時間，自我檢討其實是一段心靈探索的旅程，得多於失！」

李蒨蓉感慨，自己花了3年的時間沉澱、自我檢討，覺得很值得，「人生沒有過不去的困難，從未來的眼光看現在的自己，挫敗是成長的養份！公道不值錢，人生活得自在更實在！」她最後也隔空安撫吳宗憲，笑笑喊話：「憲哥不要氣！被退通告嗎？發我！」

▲吳宗憲重提阿帕契事件，李蒨蓉發聲了。（圖／翻攝自臉書／李蒨蓉 Janet Lee）

▲李蒨蓉回應。（圖／翻攝自臉書／李蒨蓉 Janet Lee）

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

推薦閱讀

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

浩子合體「阿翔」上工！　「照片被PO上網」網友卻笑哭了：這組合很可以

浩子合體「阿翔」上工！　「照片被PO上網」網友卻笑哭了：這組合很可以

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

59歲林瑞陽胖到被笑「像張庭奶奶」！　12天怒甩5公斤…新面貌曝光

59歲林瑞陽胖到被笑「像張庭奶奶」！　12天怒甩5公斤…新面貌曝光

SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！參考宣美、泫雅4女solo的完美示範

SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！參考宣美、泫雅4女solo的完美示範

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

雞排妹下半身「單穿內褲」中空入鏡！　鏡子反射「真實身材」全被看光了

雞排妹下半身「單穿內褲」中空入鏡！　鏡子反射「真實身材」全被看光了

《101》造假被抓包！導師力讚16歲練習生　後方竟出現相同參賽者

《101》造假被抓包！導師力讚16歲練習生　後方竟出現相同參賽者

美妝女神Pony忍了6年：眼皮不同！　「20天前動手術」對比照驚呆

美妝女神Pony忍了6年：眼皮不同！　「20天前動手術」對比照驚呆

林允「3張閨蜜照」幫周潔瓊撇緋聞：瓊瓊很忙！　網友一看傻眼「豬隊友」

林允「3張閨蜜照」幫周潔瓊撇緋聞：瓊瓊很忙！　網友一看傻眼「豬隊友」

浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

浩子合體「阿翔」上工！　「照片被PO上網」網友卻笑哭了：這組合很可以

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

59歲林瑞陽胖到被笑「像張庭奶奶」！　12天怒甩5公斤…新面貌曝光

SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！參考宣美、泫雅4女solo的完美示範

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

雞排妹下半身「單穿內褲」中空入鏡！　鏡子反射「真實身材」全被看光了

《101》造假被抓包！導師力讚16歲練習生　後方竟出現相同參賽者

美妝女神Pony忍了6年：眼皮不同！　「20天前動手術」對比照驚呆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吳宗憲, 李蒨蓉

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《一個巨星的誕生》CP合體？　爆秘密籌備現身藝術節
  2. 《緝魔》靈感取自《房思琪》　邵雨薇入戲太深「天天酗酒，喝得很嚴重」
  3. 阿達遭拍賣「0元起標」　年收4億直播主競標...現場笑一團
  4. 追星女孩「頂30度高溫」穿布偶裝應援累癱　《101》練習生本人收到了！
  5. 侯昌明報案4次　不法商盜圖繼續騙：曾雅蘭氣到無法睡覺！
  6. APINK「隊內CP」宣布來台開見面會！2種票價與售票日期公開
  7. 《蜘蛛人》海報凸槌！　神盾局長2眼全瞎…「ㄇㄉㄈㄎ」開譙
  8. 吳宗憲重提阿帕契事件！　李蒨蓉「謝謝憲哥」曝4年心聲：公道不值錢
  9. 快訊／《復仇者聯盟4》全新版本6/28台灣上映　送限量海報「暗藏催淚密碼」
  10. 《再會吧北投》緊急加演2場！吳念真：有人撕裂台灣、我們負責凝聚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366