吳宗憲重提阿帕契事件！　李蒨蓉「謝謝憲哥」曝4年心聲：公道不值錢

記者李湘文／綜合報導

綜藝大哥吳宗憲日前受訪提起李蒨蓉，回憶2015年阿帕契事件發生，「藝能界只有我挺她，幾年後是不是要還我一個公道？」李蒨蓉25日得知此事，在臉書表達感慨，透露自從發生事件之後，花了3年沉澱，以「過來人」身分表示：「公道不值錢，人生活得自在更實在！」

▲吳宗憲日前受訪談到謝忻事件和李蒨蓉的阿帕契事件。（圖／記者屠惠剛攝）

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吳宗憲日前談謝忻事件，認為對方是清白的就該出來面對，而不是選擇躲起來，還退他通告，生氣表示：「沒有封殺她，是她自殺。」引起網友議論。他之後才補充解釋，有時候發言會被斷章取義，或是網友根本不了解真相，像是2015年他挺李蒨蓉，「然後網友在那邊幹譙我，那幾年後要不要還我個公道？謝忻的事情也是一樣啦，幾年後會還我一個公道。」

▲吳宗憲重提阿帕契事件，李蒨蓉發聲了。（圖／翻攝自臉書／李蒨蓉 Janet Lee）

對於意外被點到名，李蒨蓉25日在臉書發聲：「謝謝憲哥幫忙提醒小妹的存在，更是感謝憲哥當時的情義相挺！」她強調沒有要針對任何人，但是以過來人身分，想分享經驗：「有時候沉潛需要時間，自我檢討其實是一段心靈探索的旅程，得多於失！」

李蒨蓉感慨，自己花了3年的時間沉澱、自我檢討，覺得很值得，「人生沒有過不去的困難，從未來的眼光看現在的自己，挫敗是成長的養份！公道不值錢，人生活得自在更實在！」她最後也隔空安撫吳宗憲，笑笑喊話：「憲哥不要氣！被退通告嗎？發我！」

▲李蒨蓉回應。（圖／翻攝自臉書／李蒨蓉 Janet Lee）