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郭富城「超嚴格體重數字」曝光！　吃完麻辣鍋秒回房間跑步

記者蔡琛儀／台北報導

睽違7年，天王郭富城即將在9月13、14日於台北小巨蛋舉辦「舞林密碼」世界巡回演唱會，他今來台快閃開記者會，感謝歌迷讓他13日演出秒殺，也透露演唱會將會有「經典傳唱歌曲」、「超乎想像舞臺」及「大膽無極限造型」三大亮點。

▲▼郭富城小巨蛋演唱會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼郭富城預告小巨蛋演唱會有三大賣點。（圖／記者湯興漢攝）

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▲▼郭富城小巨蛋演唱會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者會上播放他從1994年首次於紅館演出，直到現在的表演畫面，可發現他的身材20多年來如一日，郭富城也透露其實他相當嚴格在管制自己的身材，每天都一定會量體重，控制體重不可超過64公斤，但陪家人吃飯時仍會吃一些他平常列為拒絕往來戶的白米飯。

不過他相當熱愛台灣的麻辣鍋，因此昨晚抵台也不忘跑去大吃一頓，一口氣吃到九分飽，才依依不捨把筷子丟開，後來還請飯店人員幫他把跑步機搬到他下榻的房間，好讓他回房可以立刻運動消耗熱量，果然體重還維持在63.4的標準內。

▲▼郭富城小巨蛋演唱會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭富城透露左膝曾受過傷，差點取消演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

不過他透露2016年因拍攝電影導致左膝蓋舊傷加劇，變成十字韌帶斷裂，差點取消整套的「舞林密碼」演唱會，但他認為紅館場地取得不易，再加上團隊早已把演唱會都做好，他不願讓粉絲和工作人員失望，因此還是堅持演唱會照跑，找了專業復健師幫忙，2017年初也去開刀治療，現在已經幾乎完全康復。

▲▼郭富城小巨蛋演唱會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼郭富城和工作團隊宣布加場演唱會開賣時間。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼郭富城小巨蛋演唱會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

他宣布9月14日加場售票時間為30日，主辦單位還特別準備「09140630」的數字冰雕，他感性說，出道快30年，明年也不知道會怎麼樣，但覺得每次演出感受到粉絲的歡呼聲和尖叫聲，就讓他更有動力繼續唱跳下去。

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