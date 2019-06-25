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獨家開箱／太可愛！柯南、怪盜基德「制服杯套」　電影院限量開賣

記者洪文／台北報導

日本超人氣動漫《名偵探柯南》連載25年，電影版更是票房常勝軍。第23部電影《名偵探柯南：紺青之拳》聚焦在柯南、怪盜基德在新加坡展開對決，台中凱擘影城趁勢推出柯南、怪盜基德「制服限量杯套」搶搭預售票開賣，《ETtoday》獨家取得商品開箱，拍照過程已經吸引現場粉絲尖叫。

▲▼《名偵探柯南：紺青之拳》電影周邊商品。（圖／記者洪文攝）

▲《名偵探柯南：紺青之拳》電影周邊商品開箱。（圖／記者洪文攝，以下同）

《名偵探柯南：紺青之拳》制服杯套分為柯南、怪盜基德2款，像是幫飲料杯子「穿衣服」，杯套的布料採用「潛水布」設計，裝載冰涼冷飲不易濕透，杯套上更以「立體設計」特別凸顯柯南身上的招牌蝴蝶結變聲器、怪盜基德的招牌披風，只要大風一吹，披風真的會飛起來，相當可愛。

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▲▼《名偵探柯南：紺青之拳》電影周邊商品。（圖／記者洪文攝）

▲▼《名偵探柯南：紺青之拳》電影周邊商品。（圖／記者洪文攝）

▲▼《名偵探柯南：紺青之拳》電影周邊商品。（圖／記者洪文攝）

除了「制服」的獨特創意，《名偵探柯南：紺青之拳》電影杯套的「提帶」設計上更是用心。帶子特別設計可以調整長度，杯套因此擁有手提、側背肩上等多種使用方式，而兩個扣環扣住「制服」的設計，更可以單獨拆卸下來作為證件帶，或是單獨扣在褲子皮帶環上，創造新的時尚穿搭流行。

▲▼《名偵探柯南：紺青之拳》電影周邊商品。（圖／記者洪文攝）

▲▼《名偵探柯南：紺青之拳》電影周邊商品。（圖／記者洪文攝）

《名偵探柯南：紺青之拳》場景移師新加坡，描述世界最大藍寶石「紺青之拳」被富豪打撈上岸公開現身之際，金沙酒店發生殺人案件，案發現場留有怪盜基德染血的預告信。同時，小蘭、園子前往新加坡觀賞空手道錦標賽，沒有護照留在日本看家的柯南卻被怪盜基德以魔術手法強行帶來新加坡。

▲▼《名偵探柯南：紺青之拳》電影周邊商品。（圖／記者洪文攝）

▲▼《名偵探柯南：紺青之拳》電影周邊商品。（圖／記者洪文攝）

不久後，基德得知藍寶石藏在一棟宅邸地下金庫的情報，原以為自己很輕易即可成功侵入，殊不知等著他的卻是極其危險的陷阱。阻擋在前方的是400戰不敗的最強空手道家京極真，他的命運將會是如何？而彷彿是某種不祥之兆般，象徵新加坡的魚尾獅，竟噴出鮮紅色的水。

《名偵探柯南：紺青之拳》將於7月10日在台上映。

場地提供：Once Cafe & Bar

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名偵探柯南：紺青之拳, 名偵探柯南, 凱擘影城

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