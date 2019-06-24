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《炮仔聲》家雯性感回歸！　泳裝「挖空」炸出半球超有料

記者李欣容／綜合報導

吳婉君在《炮仔聲》中飾演好媳婦吳家雯，被張正浩（陳志強 飾）、王妍熙（王宇婕 飾）折磨，角色墜樓後消失，近來以霸氣Coco再度出現，不但挑戰宮廟陣頭，還穿開衩泳裝，和過去形象大不同，吳婉君直說：「私下很少有機會這麼誇張，我的尺度是不能露點！」

▲▼ 吳婉君身材超辣 。（圖／三立提供）

▲吳婉君很怕八家將，第一次挑戰官將首。（圖／三立提供）

吳婉君坦言從小怕陣頭、官將首、八家將，從來不看也不參與，就算在路上遇到都會刻意繞開，這次得知要扮演官將首，直接嚇歪，「製作人知道我的情況，非常貼心找了替身，讓我可以不用自己下場。」

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▲▼ 吳婉君身材超辣 。（圖／三立提供）

▲吳婉君拍攝公廟戲壓力大到3天沒睡。（圖／三立提供）

但身邊同事都鼓勵她自己完成，最後順利拍攝完，她釋放3天沒睡的壓力，崩潰大哭，「我雖然答應親自上陣，但一看到整個陣頭出場時，還是嚇得直發抖，非常謝謝我乾妹妹特地來陪我，緊緊牽著我的手給我力量，而我的將首夥伴們也一直開玩笑讓我放鬆。」

▲▼ 吳婉君身材超辣 。（圖／三立提供）

▲吳婉君身材火辣 。（圖／三立提供）

另外，吳婉君還有一場戲是在游泳池，穿著開衩泳裝，好身材藏不住，她笑說：「我的尺度是不能露點，也避免太暴露或是赤裸的服裝，我平常私下很少有機會這麼誇張，這次的泳裝已經是我目前最大尺度了。」

▲▼ 吳婉君身材超辣 。（圖／三立提供）

▲吳婉君私下很少有機會穿這麼火辣 。（圖／三立提供）

私下非常喜歡買泳裝的吳婉君，自嘲不知道哪來的靈感突然買了這麼浮誇的款式，沒想到竟派上用場，好在平常懂得控制飲食，就算再愛吃，每隔一段時間就會戒糖戒澱粉，平常也會做居家肌力、核心、瑜珈，偶爾搭配游泳，跟重訓，才能有勻稱的身材。

▲▼ 吳婉君身材超辣 。（圖／三立提供）

▲吳婉君靠飲食控制、運動維持身材。（圖／三立提供）

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吳婉君, 炮仔聲, 家雯

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