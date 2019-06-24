蕭亞軒被瞎傳染愛滋　「拿出血液篩檢」強硬反擊了！

記者許皓婷、關韶文／台北報導

蕭亞軒自2017年底暫停演藝活動，更神隱將近1年半，最近微博上盛傳她感染愛滋，飽受傳聞困擾的她忍無可忍，5月首度發文澄清罹患愛滋病的消息，「我決定為了我母親，不再沉默！我決定對所有不經求證的媒體，進行名譽訴訟，希望大家不要再傷害我的母親！」

▲蕭亞軒被瞎傳得愛滋，強硬回應了。（圖／翻攝自Instagram／蕭亞軒）

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蕭亞軒神隱後，各種關於她身體狀況的傳聞層出不窮，她24日透過北京星權律師事務所發布聲明，更提供血液醫療篩檢報告，指稱有部分網路用戶散播「蕭亞軒患愛滋病」等惡意捏造的謠言，屬於對她的嚴重侮辱、誹謗，並對其家人、朋友均造成嚴重干擾及傷害。她透過經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「雖然還在養病當中，但會不惜一切代價，杜絕網路暴力，請大家一起支持，淨化網路環境。」

▲蕭亞軒律師發布聲明。（圖／翻攝自微博）

蕭亞軒工作室更同步發文澄清：「一直以來蕭亞軒都相信謠言止於智者，然而卻換來更加肆意的抹黑以及無底線的汙衊。」更呼籲大眾尊重每一位病痛患者，任何病患群體都應得到社會的幫助和關愛，並希望不要進行人格貶低和侮辱謾罵，也不要做謠言的傳播者。

事實上，蕭亞軒消失一年半，是因為身體健康出了狀況，她因為喉嚨和胃部不適，造成嘔吐等症狀，因此仍在慢慢調理中，「我只能耐心且努力地，讓自己趕快好起來。」