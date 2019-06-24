ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蕭亞軒被瞎傳染愛滋　「拿出血液篩檢」強硬反擊了！

記者許皓婷、關韶文／台北報導

蕭亞軒自2017年底暫停演藝活動，更神隱將近1年半，最近微博上盛傳她感染愛滋，飽受傳聞困擾的她忍無可忍，5月首度發文澄清罹患愛滋病的消息，「我決定為了我母親，不再沉默！我決定對所有不經求證的媒體，進行名譽訴訟，希望大家不要再傷害我的母親！」

▲蕭亞軒。（圖／翻攝自微博）

▲蕭亞軒被瞎傳得愛滋，強硬回應了。（圖／翻攝自Instagram／蕭亞軒）

請繼續往下閱讀...

蕭亞軒神隱後，各種關於她身體狀況的傳聞層出不窮，她24日透過北京星權律師事務所發布聲明，更提供血液醫療篩檢報告，指稱有部分網路用戶散播「蕭亞軒患愛滋病」等惡意捏造的謠言，屬於對她的嚴重侮辱、誹謗，並對其家人、朋友均造成嚴重干擾及傷害。她透過經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「雖然還在養病當中，但會不惜一切代價，杜絕網路暴力，請大家一起支持，淨化網路環境。」

▲蕭亞軒。（圖／翻攝自微博）

▲蕭亞軒。（圖／翻攝自微博）

▲蕭亞軒律師發布聲明。（圖／翻攝自微博）

蕭亞軒工作室更同步發文澄清：「一直以來蕭亞軒都相信謠言止於智者，然而卻換來更加肆意的抹黑以及無底線的汙衊。」更呼籲大眾尊重每一位病痛患者，任何病患群體都應得到社會的幫助和關愛，並希望不要進行人格貶低和侮辱謾罵，也不要做謠言的傳播者。

事實上，蕭亞軒消失一年半，是因為身體健康出了狀況，她因為喉嚨和胃部不適，造成嘔吐等症狀，因此仍在慢慢調理中，「我只能耐心且努力地，讓自己趕快好起來。」

推薦閱讀

鄭爽路邊被拍0修圖「真實身材現形」　網一看嚇壞：我的媽呀！

鄭爽路邊被拍0修圖「真實身材現形」　網一看嚇壞：我的媽呀！

吳亦凡機場被拍…零P圖照「臉頰圓一圈」　網看傻：真的胖了！

吳亦凡機場被拍…零P圖照「臉頰圓一圈」　網看傻：真的胖了！

泫雅近照「被發現臉變了」再爆整形！網一看傻了：動了嘴唇

泫雅近照「被發現臉變了」再爆整形！網一看傻了：動了嘴唇

梧桐妹生日趴私照曝光！洩44歲賈靜雯「0修圖」真實狀態

梧桐妹生日趴私照曝光！洩44歲賈靜雯「0修圖」真實狀態

消失演藝圈2年！　BY2揭「被冷凍內幕」：什麼都不能做

消失演藝圈2年！　BY2揭「被冷凍內幕」：什麼都不能做

楊丞琳認李榮浩「外表不是我的菜」　親揭動心2原因！

楊丞琳認李榮浩「外表不是我的菜」　親揭動心2原因！

周迅路邊拍戲被拍！　一關美肌…44歲「未P真面目」曝光

周迅路邊拍戲被拍！　一關美肌…44歲「未P真面目」曝光

「大小姐」吳兆絃參加選秀…被評審虐慘「沒靈魂」　崩潰哭了！

「大小姐」吳兆絃參加選秀…被評審虐慘「沒靈魂」　崩潰哭了！

停工神隱1年半！　蕭亞軒被揭低調「做這件事」網推爆

停工神隱1年半！　蕭亞軒被揭低調「做這件事」網推爆

楊丞琳、陳妍希「私下閨蜜對話」曝光！網一看笑了：怎麼怪怪的

楊丞琳、陳妍希「私下閨蜜對話」曝光！網一看笑了：怎麼怪怪的

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

明知《不能是朋友》出軌渣⋯為劉以豪網掉坑！　4新劇「大毀三觀」看上癮

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蕭亞軒

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 匿名企業家找上她！楊貴媚宣布「新的身分」手緊牽陳美鳳
  2. 登台詐騙集團尾牙秀領百萬…《男女糾察隊》田村亮說謊破功！11諧星慘遭停工
  3. 買火車票「花5秒等找零」…背後香水女不耐煩：8塊也要拿　佩佩回頭傻眼
  4. 王大陸、張榕容「合體蜜拉喬娃薇琪」　一見面就開玩笑
  5. 《101》造假被抓包！導師力讚16歲練習生　後方竟出現相同參賽者
  6. 張秀卿揭婚變內幕！ 　爆蔡秋鳳哭聲像「出殯」害她2嫁
  7. 理科先生婚前「瘦一圈」舊照曝光！　網驚呼超帥：好像趙又廷
  8. 小鬼「嘴上功夫」超強！矇眼狂咬猜題　熊熊轉身一看：竟然吃藍白拖
  9. 導演大改劇本！炎亞綸《鞏仙》首演武俠　提前進組「做了4件事」
  10. 名模邱馨慧結婚了！　虧老公是「超級業務」：追我像在追訂單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366