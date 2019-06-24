楊丞琳、陳妍希「私下閨蜜對話」曝光！網一看笑了：怎麼怪怪的

記者許皓婷／綜合報導

楊丞琳的《青春住了誰》世界巡演22日在大陸南寧站登場，嘉賓特地邀來好友陳妍希，兩人一起合唱《缺氧》，還在台上接吻了3次，好感情羨煞不少粉絲。

▲▼陳妍希擔任楊丞琳演唱會嘉賓。（圖／翻攝自Instagram／楊丞琳）

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楊丞琳邀來好友陳妍希當演唱會嘉賓，而兩人是拍攝《換換愛》時結緣，更演唱了當時的片尾曲《缺氧》，別具意義，她感動地說：「我的閨蜜妍希，她把兩個第一次獻給我，一個是第一次演戲、一個是今天❤️。」她更坦言：「無論在彩排還是演出當下，我都超想大哭～因為我真的太愛她了！」

▲楊丞琳、陳妍希演唱會彩排。（圖／翻攝自Instagram／楊丞琳）

楊丞琳23日在Instagram上PO出和陳妍希的對話，她透露自己在彩排結束後 傳了訊息給對方，她開心地說：「我們倆真的都很感動，同台不是第一次，但是是第一次以歌手的身分同台，很難忘也很特別。」 她更感謝緣份讓彼此成為朋友。但兩人的對話曝光後，因為字體偏大，意外引來網友熱議，「老年人字體哈哈」、「我就覺得畫面怎麼怪怪的」，笑翻不少人。

▲楊丞琳、陳妍希對話。（圖／翻攝自Instagram／楊丞琳）

▲網友留言。（圖／翻攝自Instagram／楊丞琳）

【楊丞琳Instagram全文】

我與我的寶貝

彩排結束後 我傳了訊息給妍希

綠色對話框是我 白色是她

我們倆真的都很感動

同台不是第一次 但是是第一次以歌手的身分同台

很難忘也很特別

謝謝緣份讓我們成為朋友

而且 是可以互相信任做自己的那種

愛妳 永遠