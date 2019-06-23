掰了千億李澤楷8年…梁洛施爆懷4胎！　慶31歲網驚「摸肚舉動」

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星梁洛施和身價千億的李澤楷交往、生下3子仍分手，最近積極復出娛樂圈。她23日迎接31歲生日，和姊姊、親友一同慶祝，沒想到其中一張摸肚照，引發外界好奇「是有寶寶了嗎？」

▲梁洛施慶祝31歲生日。（圖／翻攝自微博／梁洛施）

梁洛施父親早逝，從小和媽媽、姊姊相依為命，姊妹倆相差7歲，生日正巧是同一天，感性寫道：「為了和妳同慶生日，我在媽媽肚子裡乖乖地多呆了幾天……為的是此後的每年今日都和妳開心地在一起。」現場準備2款蛋糕，她親密緊摟姊姊合照，更當眾嘴對嘴親姊姊，感情相當融洽。

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▲梁洛施小姊姊7歲，從小姊妹倆和媽媽相依為命。（圖／翻攝自微博／梁洛施）

一連串照片中，梁洛施和混血小女孩拍合照，被小女孩的手撫摸肚子，還溫柔牽著小手，拍照姿勢引來好奇「是有寶寶了嗎？」對此她並未回應，同時大批粉絲讚嘆「生3個孩子依然少女感十足，這就是仙和人的差別」、「永遠都是少女。」

▲梁洛施摸肚照引發外界聯想。（圖／翻攝自微博／梁洛施）

▲網友好奇問梁洛施，「是有寶寶了嗎？」（圖／翻攝自微博／梁洛施）



梁洛施2007年和香港首富李嘉誠的么子李澤楷熱戀，4年內為男方生下3個兒子，其中包括一對雙胞胎，不過戀情維持4年仍然分手，無緣千億豪門。她分手至今8年，淡出娛樂圈到復出，身邊鮮少出現異性，2017年曾被拍到和年約40歲的眼鏡男吃宵夜，光一頓飯就親了33次，互動親密，不過隨後並未對緋聞做出回應，感情生活至今成謎。