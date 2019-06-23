現場唱可以嗎？孝琳臨時被要求表演　0遲疑開口超穩清唱

記者吳孟庭／綜合報導

南韓前女團SISTAR成員孝琳昨（22）日在台首度舉辦個人演唱會，她多留一天，為《2019 MTV舞林爭霸大賽》擔任總決賽評審，她謙虛說自己有很多不足之處，但希望藉由自己的經驗可以給參賽者好的建議，而現場臨時要求她演唱，她也立馬無伴奏清唱，展現出道9年的超穩實力！

▲孝琳擔任MTV《舞林爭霸大賽》總決賽評審。（圖／記者張一中攝）

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孝琳出席《2019 MTV舞林爭霸大賽》錄影前媒體見面會，明明已經出道9年，有著豐富的表演經驗，卻還是謙虛表示，「其實我不足的地方還有很多，在我學習的過程中可以擔任評審，真的覺得很榮幸，希望透過我的經歷給已經準備好的人一些好的建議。」

▲孝琳謙虛表示自己還有很多不足。（圖／記者張一中攝）

她想起自己出道前也是經歷過各種選拔賽，包含參加兩次JYP娛樂的選拔都因故未能成功出道，最後又報名STARSHIP娛樂選拔，才終於有機會以SISTAR名義闖蕩歌壇，因此對參賽者的忐忑心情特別有感，「我非常了解他們是多麼的緊張，希望他們能像自己認真準備的那樣，不要留下有後悔的舞台，心裡想著：『我真的很厲害』，要把自信展現出來比較重要。」

▲孝琳給參賽者建議。（圖／記者張一中攝）

訪問期間，主持人阿達請孝琳演唱一小段歌曲，她二話不說，在沒有任何伴奏，也沒有任何遲疑的狀況下，直接清唱最新歌曲《니가 더 잘 알잖아(youknowbetter)》，展現「吞CD」的超穩實力。

▲孝琳臨時被要求演唱也完全沒問題。（圖／記者張一中攝）

此外孝琳也表示，台灣粉絲總是非常熱情，讓她印象深刻。之前沒機會走走，但這次比較有時間，「前天有去逛夜市，昨天公演結束也有吃火鍋，台灣食物很好吃，美麗的東西很多，希望下次有機會多來走走。」《2019MTV舞林爭霸大賽》將分兩次7/6(六)晚上18:00及7/7(日)晚上18:00於MTV頻道播出。