AV女神明里紬、蔡阿嘎解密高潮真相！　「連換6姿勢視角」舌頭超靈活

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎自創單元《性愛小學堂》不只分享一些害羞的小知識，也常邀請到AV女優來上節目，最新影片就邀請到新人女優明里紬來解密「高潮演得出來嗎？」

▲蔡阿嘎邀請明里紬解密AV中的高潮真假。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

AV女優拍片時的表現偶爾會讓人覺得「這有可能嗎」，許多人也都對拍片現場、過程和選角等等都感到相當好奇，蔡阿嘎就特地邀請明里紬上《性愛小學堂》時一連做出6個運動，但表情和動作要讓人遐想。

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明里紬從替氣球打氣開始，由上而下拍的視角加上她露出甜美笑容喊著「快點快點」，接著吃冰棒又展現驚人舌技配聲音，不只如此還有腳底按摩、玩黏土、踩空中腳踏車運動、擦地板，這些看似正常的動作在講究的拍攝角度和明里紬精湛演技和適當的表現讓人不禁陷入遐想。

▲明里紬連續做6個正常運動但透過角度和配音讓人遐想。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

蔡阿嘎也在最後明明是很正常的運動，但套用在AV女優身上就會很不一樣，因此也想替男性建立觀念：「AV女優很多都是因為演技的關係演出來的。」他和大頭佛也說拍這部片最爽的就是攝影師了，不只可以超近大方欣賞明里紬的美麗外貌，還不會被網友罵自肥。

▲影片中最爽的就是攝影師。（圖／翻攝自YouTube、Facebook／蔡阿嘎）

▼【性愛小學堂#12】高潮演得出來嗎？日本AV女優實地演出！(蔡阿嘎X明里紬つむぎ)。（影片／取自蔡阿嘎YouTube，如遭刪除請見諒）