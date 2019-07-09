快訊／傑尼斯創辦人強尼喜多川病逝！　享壽87歲

記者陳芊秀／綜合報導

日本傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川（ジャニー喜多川）於9日下午4:47病逝，享壽87歲。他6月18日在涉谷家中昏倒送醫，日前事務所證實病名是動脈瘤破裂，導致蜘蛛膜下腔出血，旗下藝人包括新社長瀧澤秀明、中居正廣、TOKIO、KinKi Kids等旗下偶像陸續湧入醫院探視，媒體駐守醫院超過半個月，創辦人一生為日本打造偶像王國，更是傑尼斯精神象徵，如今一代強人殞落，成為日本娛樂圈近年來的重大打擊。

▲傑尼斯創辦人強尼喜多川病逝，享壽87歲。（圖／翻攝自日網／週刊文春）

據日媒報導，傑尼斯事務所於9日晚間將訃聞告知各家媒體，創辦人強尼喜多川的告別式將採取「家族葬禮」，具體日期將會再進行通知。據悉，強尼喜多川緊急送醫時已經失去意識

，經過搶救後轉往普通病房治療，每天病房中播放傑尼斯藝人的歌曲，旗下藝人也常在病床旁呼喊，為此情況更一度好轉，事務所認為「這正是強尼先生身為培育藝人的大家長，對孩子們抱持著強烈的愛護之情。」而他連日來持續和病魔抗爭，仍在9日下午4:47分不幸辭世。

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強尼喜多川出生於美國，60年代創業開設經紀公司「傑尼斯事務所」，初期推出鄉廣美、澀柿子隊、少年隊、光GENJI等男偶像和男團，在娛樂圈掀起追星熱潮，接著再捧紅SMAP、Kinki Kids、ARASHI、TOKIO、NEWS、關八、KAT-TUN等男團，加上單飛的山下智久、生田斗真等人，每位男偶像在亞洲皆享有超高人氣。他被眾多男偶像視為「父親」般的存在，卻在7年前傳出身體欠佳，靠輪椅代步，18日昏倒急救被送去非定期前往的醫院，引發外界高度緊張，住院第一天中居正廣就趕來探望，直到深夜都未見離去身影，可見和藝人之間的信賴關係相當深厚。

▲傑尼斯事務所偶像天團SMAP。（圖／翻攝自日網）

▲傑尼斯天團ARASHI。（圖／翻攝自日網）

▲V6。（圖／翻攝自日網）

▲Kinki Kids。（圖／翻攝自日網）

▲山下智久單飛發展。（圖／資料照）

熱愛舞台劇的強尼喜多川，生前最愛推動旗下偶像演出舞台劇、音樂劇，尤其看好瀧澤秀明在「瀧澤歌舞伎」系列的演出，逐漸將對方視為接班人，並在2018年正式升任瀧澤秀明為子公司社長，負責管理新人。他近年將公司事務交棒給姊姊喜多川瑪麗、以及瑪麗的女兒藤島茱莉景子，事務所內部近年因此產生人事鬥爭，而他離世之後，公司晚間宣布，社長之位由姪女藤島茱莉景子接任。