天使下凡拯救機車女　《僅此一次的愛情》虐戀吸睛

圖文／鏡週刊

由申惠善、金明洙、李東健主演的奇幻愛情劇《僅此一次的愛情》於5月在韓國上檔，採每半小時為一集的形式播出，也是韓國首部以芭蕾舞做為題材的電視劇。申惠善與金明洙在第1集上演虛幻的「天使之吻」，第8集火速「真吻」，感情線迅速上場，加上女主角遭設計失明、天使下凡當邱比特卻陷入愛情、財團爭鬥等情節，可謂毫無冷場。

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《僅此一次的愛情》故事描述申惠善飾演的「李妍書」原是一名極富盛名的芭蕾舞者，意外失明後不得不放棄最愛的芭蕾舞，個性變得憤世嫉俗。身為財團繼承人的她高傲冷漠，無法愛上任何人，直到金明洙飾演的天使「丹」被指派成為她的守護天使，為她尋找愛情，才讓她孤傲的心起了變化。而李東健飾演的芭蕾舞團藝術總監「池康宇」，身分神祕且內心藏著一段痛苦回憶，因為死去的芭蕾舞者女友和李妍書長得一模一樣，讓他對於李妍書的復出更加執著，在3人糾結複雜的關係中，「丹」成為天使前的過去也逐漸被揭開。

《僅此一次的愛情》由執導《七日的王妃》導演李政燮與《好運羅曼史》的崔允喬作家攜手合作，被封「新一代收視女王」的申惠善近年接連演出小提琴家、聲樂家、芭蕾舞者等專業藝術角色，被封為「藝術家專業戶」，本身沒有舞蹈底子的她為戲苦練3個月的芭蕾舞，記者會上她坦言：「實際拍攝後發現透過芭蕾舞演出的戲份占了很大部分，的確感到有些負擔。」事後受訪更苦惱表示「不想再演藝術體操類的角色了」，但她的賣力演出，已贏得導演及芭蕾舞團顧問的肯定。而同樣在劇中飾演芭蕾舞者的金寶美，雖然曾跳芭蕾舞，但時隔10年再次穿上芭蕾舞鞋同樣繃緊神經，在短短3週內減重6公斤讓體態變得更輕盈。

偶像團體INFINITE出身的金明洙，近年積極跨足戲劇圈，近兩年的《君主-假面的主人》《漢摩拉比》，從魁儡君王、菁英法官到樂觀的闖禍天使，可看出他在演技上的成長及企圖心，在《僅此一次的愛情》三不五時就上演精神崩潰的戲碼，「笑果」滿點；而看到申惠善有別一般韓劇中傻白甜或渾身散發聖光的女主角，一臉刻薄或歇斯底里毒舌飆罵，更令人有痛快淋漓之感，尤其劇情進展到中後段，幾場張力頗強的戲份，申惠善演來更顯得心應手，渲染力十足。

在OST部分，除了男主角金明洙獻唱《思念妳的夜晚》，更邀來「國民歌王」李文世時隔多年獻聲演唱《甘霖》，加上選秀節目《Super Star》第2季冠軍許閣深情演繹的《Because Of You》，娓娓道來劇中人物的悲喜悸動。凡人與天使的愛情將如何結局，不僅考驗編劇的能力，也深深牽動觀眾的心。



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