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李玟苦忍腳痛「唱跳整晚」　淚崩：不知道能保有聲音多久

記者蔡琛儀／台北報導

李玟（CoCo）21日在台北小巨蛋舉行出道25週年「YOU & I 」世界巡迴演唱會，在演唱會尾聲，她自爆其實左腿有缺陷，還曾被醫生宣判不能跳舞，會後她舉辦慶功宴，還一度因腳太痛，直接坐在台上講話。

▲▼李玟演唱會慶功宴。（圖／記者張一中攝）

▲▼李玟結束首場演唱會開心慶功。（圖／記者張一中攝）

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▲▼李玟演唱會慶功宴。（圖／記者張一中攝）

李玟出生時疑似被醫生拉傷左腳，直到她1歲多時被媽媽發現走路有問題，帶去檢查才發現骨頭錯位，開刀也無法治癒，直到年紀增長，腳痛的狀況越來越嚴重，最近照X光時醫生告知她，如果要治療，必須開刀把腿切開做新支架，但她接下來還要繼續跑巡演，因此打算等到明後年忙完再正視這個問題，「醫生說不可以跳舞，可我喜歡跳舞，我覺得不應該由任何人告訴你，可以做什麼、不能做什麼。」

多年來她很少提起這件事，當有人發現她走路怪怪時，她只會輕描淡寫地以「受傷」來掩飾，「那麼多年我從來都不說，說了，我自己會掉眼淚。」

▲▼李玟演唱會慶功宴。（圖／記者張一中攝）

▲▼李玟為演唱會戒漢堡，慶功宴獲得一大盤漢堡塔。（圖／記者張一中攝）

▲▼李玟演唱會慶功宴。（圖／記者張一中攝）

她昨演唱會上唱到《You & I》時忍不住淚崩，「就算有一天我唱不了歌，如果有一天我真的唱不了，我希望你們還可以愛我，可不可以？」她慶功宴被問到此事，又再度落淚，「我是一個不愛哭的人， 現在就是容易會看到一些畫面很感動，可能是年紀吧！我是歌手，今天還可以繼續唱歌給大家聽是很難的，我不知道我能保有我的聲音多久，但我想繼續唱下去。」也盼接下來演唱會有機會能唱到高雄。

▲▼李玟演唱會慶功宴。（圖／記者張一中攝）

▲李玟演唱會慶功宴，老公Bruce也現身。（圖／記者張一中攝）

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