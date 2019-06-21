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信：出道最難唱的專輯！　新專輯「沒有一首自己寫的歌」

▲▼信。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲信相隔兩年半發行新專輯。（圖／Hit Fm聯播網提供）

記者關韶文／台北報導

歌手信推出全新個人專輯《煉金術》，相隔兩年半再次發片，他表示，「是我出道以來最難唱的專輯！要改變大家熟悉的爆發力唱腔，用細膩的聲音來演繹，是很大的挑戰，以前一首歌很快兩小時就錄完，新專輯的歌要花一個月來唱，唱完還覺得不夠滿意，想要再重唱。」

被問到新專輯這樣的轉變會不會讓歌迷不習慣？信表示，大家不見得會接受這樣的新嘗試，但他就是想要嘗試改變，改變不見得是要證明什麼，但就是三個字「企圖心」特別的是，《煉金術》收錄八首歌曲，信少見的沒有參與創作，而是找來不同的音樂人合作，激發出新火花。

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信提到，從百分之百的創作到現在是零創作，這張專輯他要「認真唱」，好好當歌手。這次加入新的唱片公司，發行新專輯，訪問時被問到，「好事成雙，有想要好事成三，跟交往多年的女友結婚嗎？」信則表示，「不強求。」

活動上，Hit Fm聯播網祝福信發行新專輯，特別送上「特製金牛獎座」，獎座設計以信的星座金牛座為基底，獎座延伸出的兩個金牛角，一角是音符，祝福信的新專輯可以再「煉」出歌壇生涯的新金曲；另一個金牛角為金幣，象徵好運、財運，聽了信的新專輯，歌迷都能得到滿滿的收穫。

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