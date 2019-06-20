盜用姪女照片「勾引鮮肉」　茱麗葉畢諾許：用我的臉，他不會跟我聊天

記者洪文／綜合報導

法國影后茱麗葉畢諾許在《別問我是誰》飾演一名年過50的女教授克萊兒，其中一場兩人透過電話情不自禁的「隔空情慾戲」，超鹹濕對白加上毫不扭捏地在車上大膽「DIY」，更是將劇情推到最高潮。當她被心理醫生問到是否介意對方想著你時腦中浮現的是別人，她也坦然直言：「沒有很介意，他說他喜歡我的聲音和思考的方式，那才是真正的我，畢竟如果是用我本人的照片，他根本不會有機會接受我的交友邀請。」寫實道出時下男女網路交友的心態與現實。

▲《別問我是誰》劇照。（圖／天馬行空提供）



電影《別問我是誰》改編自法國知名作家卡蜜兒羅杭同名暢銷懸疑大作，大滿貫影后茱麗葉畢諾許飾演一名年過50的女教授克萊兒，失婚後誤打誤撞一頭栽入網路虛擬戀愛中，盜用自己姪女的照片，並用假名、假年齡與幾乎可以當自己兒子的小鮮肉亞歷（弗朗索瓦西維爾）大談忘年戀，甚至投入到連本來最重視的親生兒子都拋諸腦後。

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▲《別問我是誰》劇照。（圖／天馬行空提供）



弗朗索瓦西維爾在《別問我是誰》飾演嫩男亞歷，讓茱麗葉畢諾許無法自拔。為了幫助兩人在戲外也創造出有如電影中的戀情發展，導演選擇按照故事發展的前後順序拍攝，甚至刻意在拍攝之前，不讓兩人見面，導演也對最後呈現出的效果相當滿意，導演：「在電影的前半部，亞歷沒有露面，所以弗朗索瓦只能透過電話表達情感，這一點都不容易！」。

《別問我是誰》將於6月21日在台上映。